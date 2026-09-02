Robo en el hotel de lujo: Qué se sabe de la investigación

Los responsables de la firma aún no realizaron la denuncia, por lo que no se pudo determinar la magnitud de lo sustraído.

El hotel de categoría que se construye en Cinco Saltos, sufrió un robo durante el último fin de semana. Los responsables aún no realizaron la denuncia.

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos con efectivos de la Comisaría Séptima continúan investigando el robo registrado en el hotel Howard Johnson, que se encuentra en la última etapa de construcción.

En la causa trabaja el fiscal Hernán López , quien informó que hasta el momento no pudieron determinar el monto de lo sustraído, porque los responsables de la firma aún no presentaron la denuncia.

López indicó que el hecho se produjo durante el fin de semana , en momentos en que se encontraba solo un sereno en el predio, ubicado a pocos metros de la Ruta Nacional 151, sobre el camino pavimentado que conduce al puente que deriva en la localidad neuquina de Centenario.

Tapas de mesas entre el botín

El trabajador advirtió este martes que habían ingresado intrusos, y presumen que el hecho pudo haber ocurrido el domingo, por los ruidos extraños que habría escuchado ese día.

Hasta el momento se pudo determinar que los ladrones irrumpieron en un sector donde se encontraban ocho containers con elementos destinados al funcionamiento del establecimiento hotelero, como mesas, sillas y ropa de cama.

El lujoso hotel contará con dos piscinas climatizadas, entre otros chiches y confort.

Tras abrir alguno de los compartimentos se habrían llevado un número no terminado de tapas de mesas, pero dejaron varias de las patas y otros muebles de mayor dimensión precisó el funcionario judicial, además de algunos rollos de cables. Aunque aclaró que aún no se puede confirmar si la sustracción de elementos alcanzó la magnitud de “millonario”, como trascendió inicialmente en medios locales.

De todos modos, López resaltó que hasta tanto no reciban la denuncia con el listado de cosas faltantes, no podrán determinar el volumen del botín.

En el lugar trabajó el personal del Gabinete de Criminalística, que realizó los peritajes en busca de indicios que permita seguir la pista de los autores. También se abocó al caso la Brigada de Investigaciones.

Expectativa por la inauguración

Según trascendió, el hotel estaba próximo a abrir sus puertas luego de una gran apuesta por parte de la red internacional ''Wyndham Hotels & Resorts''. Las pérdidas serían millonarias e invaluables de momento ya que se necesitará hacer un control de stock.

La firma, reconocida internacionalmente como una de las más grandes del mundo por la cantidad de establecimientos que posee, sumaría con este complejo un punto de referencia al mapa turístico y corporativo del Alto Valle.

El imponente establecimiento contará con más de 60 habitaciones y suites, además de un spa de última generación, un gimnasio, restaurante, salón de convenciones y eventos, dos piscinas climatizadas y una fuente de aguas danzantes. Pensado para los empresarios ligados a Vaca Muerta pero también para viajeros y satisfacer la demanda local.

Efecto Vaca Muerta

Marcos Kaminsky, director de este equipo, destacó que “no existe una infraestructura así en la zona”. Adelantó que el diseño prevé una estructura de más de 60 habitaciones y suites, además de un spa de última generación dentro del complejo, un gimnasio, restaurante de categoría, salón de convenciones y eventos, dos piscinas climatizadas (una interior y otra exterior) y una fuente de aguas danzantes que destacará en la fachada principal.

La otra nueva estrellita de Howard Johnson en la región es la de Vaca Muerta. Estará ubicado sobre la ruta provincial 7 y subida batería 8 del Proyecto urbanístico Vaca Muerta, a sólo tres minutos del centro urbano de Añelo. Dentro del enclave de Ciudad Central y a 100 kilómetros de Neuquén capital.

El proyecto contempla la construcción de un centro de convenciones orientado a satisfacer la demanda de ejecutivos y profesionales que visitan la región.