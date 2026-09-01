Robo millonario a un lujoso hotel en construcción: se llevaron todo lo que pudieron

El robo se habría registrado hace algunas horas en un hotel que estaba próximo a inaugurar entre las localidades de Cinco Saltos y Centenario.

Durante la noche de este martes se registró un robo en la construcción del Hotel Howard Johnson de Cinco Saltos . Los delincuentes ingresaron al predio y sustrajeron una importante cantidad de elementos que estaban preparados para la próxima inauguración. En el lugar trabaja la Comisaría séptima de Cinco Saltos en conjunto con la Brigada de Investigaciones.

Según las primeras informaciones, los ladrones forzaron y abrieron tres containers, de donde se llevaron sábanas, herramientas, sillas y distintos elementos que ya se encontraban en el lugar para la puesta en funcionamiento del hotel.

El hecho habría sido descubierto por el sereno durante uno de sus rondines. Al recorrer el predio, advirtió que los trailers estaban abiertos y luego observó que parte del alambrado perimetral había sido cortado. En estos momentos se intenta determinar si, finalmente, fue por ese sector que habrían ingresado los delincuentes.

Un robo a días de la tan ansiada inauguración

Según trascendió, el hotel estaba próximo a abrir sus puertas luego de una gran apuesta por parte de la red internacional ''Wyndham Hotels & Resorts''. Las pérdidas serían millonarias e invaluables de momento ya que se necesitará hacer un control de stock.

La firma, reconocida internacionalmente como una de las más grandes del mundo por la cantidad de establecimientos que posee, sumaría con este complejo un punto de referencia al mapa turístico y corporativo del Alto Valle.

Más detalles del lujoso hotel de Cinco Saltos

Trascendió que el imponente hotel contará con más de 60 habitaciones y suites, además de un spa de última generación, un gimnasio, restaurante, salón de convenciones y eventos, dos piscinas climatizadas y una fuente de aguas danzantes. Pensado para los empresarios ligados a Vaca Muerta pero también para viajeros y satisfacer la demanda local.

Marcos Kaminsky, director de este equipo, destacó que “no existe una infraestructura así en la zona”. Adelantó que el diseño prevé una estructura de más de 60 habitaciones y suites, además de un spa de última generación dentro del complejo, un gimnasio, restaurante de categoría, salón de convenciones y eventos, dos piscinas climatizadas (una interior y otra exterior) y una fuente de aguas danzantes que destacará en la fachada principal.

La otra nueva estrellita de Howard Johnson en la región es la de Vaca Muerta. Estará ubicado sobre la ruta provincial 7 y subida batería 8 del Proyecto urbanístico Vaca Muerta, a sólo tres minutos del centro urbano de Añelo. Dentro del enclave de Ciudad Central y a 100 km de Neuquén capital.

El proyecto contempla la construcción de un centro de convenciones orientado a satisfacer la demanda de ejecutivos y profesionales que visitan la región.