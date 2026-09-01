En las últimas horas, trascendió un hecho que conmociona por su nivel de crueldad a los vecinos del Paraje El Arroyón. Pérdidas totales y una crueldad que no se explica.

"No me quedó nada" el relato de un vecino al que le quemaron su casa con cachorros adentro

Un hecho de extrema violencia y crueldad sacudió en las últimas horas a los vecinos del Paraje El Arroyón . Un hombre adulto mayor, residente en el sector aledaño al cauce —a aproximadamente 1.000 metros del puente del lado sur—, regresó a su vivienda y se encontró con una escena devastadora : su casa había sido completamente saqueada e incendiada .

De acuerdo con los primeros datos recabados por los familiares de la víctima, se estima que el ataque ocurrió durante la jornada del domingo . Al momento del hallazgo, realizado el lunes por la mañana, todavía persistían sectores humeantes y objetos a elevada temperatura dentro del inmueble.

Tras la intervención del personal de Bomberos, Policía y Criminalística , se constató que el siniestro fue provocado desde el interior de la vivienda. El propietario, un trabajador de la zona que perdió el esfuerzo de 12 años , relató a un medio local el impactante momento en que descubrió la tragedia.

Los resultados preliminares del peritaje confirmaron las peores sospechas: el fuego fue generado de manera intencional mediante tres focos distintos iniciados en el interior de la casa. La intencionalidad del ataque queda así demostrada de manera irrefutable, ratificando que se trató de un hecho vandálico y delictivo ejecutado con total premeditación.

El propietario del inmueble, un vecino que residía en forma permanente en el lugar y que levantó su hogar tras más de una década de sacrificio, logró tomar contacto con Canal 3 Arroyón para compartir el doloroso momento que le tocó atravesar. Allí, el hombre relató que el hallazgo se produjo justamente cuando regresaba de su jornada laboral. Al llegar a la propiedad se encontró con las llamas aún activas en su fase final, presenciando la destrucción de sus pertenencias sin poder hacer absolutamente nada.

El vecino confirmó que las pérdidas son totales y que siente una "profunda impotencia" porque vio consumido el fruto de '"12 años de trabajo y esfuerzo". Asimismo, además de no contar más con su bomba de agua y una garrafa, se suman todas las emociones negativas existentes tras constatar la crueldad desatada contra los animales de la casa, un hecho que continúa generando el repudio generalizado en toda la comunidad.

Ataque intencional contra los animales

En el interior de la finca se encontraban pequeños cachorros a los que la familia albergaba de forma temporal y solidaria. Antes de iniciar el fuego, los malvivientes encerraron a los animales bloqueando cualquier vía de escape. Como consecuencia del humo y las llamas, todos los cachorros murieron en el lugar.