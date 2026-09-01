Callejero Fino preso: este fin de semana se presentaba en Cipolletti, ¿qué pasará con su show?

El cantante fue detenido por portación de arma de guerra. Una fiesta de la ciudad lo promociona como el artista estelar.

¿Callejero Fino viene a Cipolletti tras ser detenido? El comunicado de la fiesta que lo tiene como protagonista

El domingo se conoció que el cantante Simón Natanael Alvarenga o mejor conocido como Callejero Fino fue detenido durante el control en Villa La Ñata del partido de Tigre. El músico de 31 años está acusado por la portación ilegal de un arma de guerra y la sustracción de la numeración registral de su camioneta.

El arma secuestrada es una Glock calibre 40 , que, según detallaron en el programa, tenía 12 balas , no tenía recámara y presentaba la numeración suprimida. Ahora, la incógnita pasa por su presencia en la fiesta Clique prevista para este fin de semana. El evento había promocionado al cantante de RKT como su artista principal para la noche del sábado 5 de septiembre en Cipolletti .

Qué declaro Callejero Fino

Durante la indagatoria, el cantante negó que el arma fuera suya y buscó despegarse de la pistola encontrada en el habitáculo de la Volkswagen Amarok. El vehículo circulaba sin patente y Alvarenga viajaba acompañado por Steven Joel Rocca, de 27 años. Ambos fueron interceptados por la Patrulla Municipal de Tigre durante un recorrido preventivo en la zona de calle Italia y Ruta 27.

Tras declarar ante el fiscal Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro, Callejero Fino regresó a la Comisaría 4ª de Tigre, en Benavídez, donde continuará detenido e incomunicado. Además, el abogado que hasta ese momento llevaba adelante su defensa dejó de representarlo luego de una diferencia respecto de la estrategia que debía adoptar durante la audiencia.

La investigación busca determinar quién tenía la pistola y cómo llegó al interior de la camioneta. La acusación incluye la portación ilegal de un arma de guerra y la numeración registral suprimida, mientras la fiscalía analiza los elementos reunidos durante el procedimiento. Por el momento, el artista permanecerá privado de su libertad mientras continúa el proceso judicial.

Qué dijo su sello discográfico

En las última horas el sello discográfico y agencia de management argentina especializada en la escena de la música urbana y el RKT, We Sainsons, publicó un posteo en relación a su representado y su situación legal actual.

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Qué dijo la novia de Callejero Fino

Este fin de semana, la pareja había subido a sus redes sociales que fueron juntos a ver el último partido de Boca Juniors y se viralizó la particula propuesta del cantante que con un ramo de más de 100 rosas rojas la invitaba al xeineize:

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Con lo sucedido con su detención, Jessica utillizó una de la fotos que se sacaron ese día para aclarar que no había ninguna colecta vigente para con ellos y expresó: '' Le pedimos disculpas a la prensa que están ahí presentes, en este momento on tenemos nada que decir'' y agregó que '' cuando hay que contar algo, hablarán. Por último, aclaró que Natanael está bien y ''cumpliendo con lo requerido por la justicia''.

Qué pasará con su show en Cipolletti

Se programó una fiesta para el próximo sábado 5 de septiembre en una reconocida finca de la ciudad donde Callejero Fino es el protagonista de la noche. Además, tocarán dos Djs locales. Desde la organización se encuentran trabajando para poder resolver la eventual ausencia del música e hicieron parte a los asistentes a través de una encuesta que cuenta de tres opciones:

Opción A: hacer la fiesta igual pero sin el artista invitado y teniendo promociones para la próxima edición.

Opción B: Hacer la fiesta pero con un nuevo artista invitado del mismo nivel/escena.

Hacer la fiesta pero con un nuevo artista invitado del mismo nivel/escena. Opción C: Reprogramar el evento.

Hasta el momento, quienes ya tienen su entrada se inclinarían por asistir a la fiesta pero con otro artista principal.