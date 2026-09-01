Empleadas domésticas: los detalles del nuevo acuerdo salarial y el esquema de aumentos hasta diciembre

Sonia Kopprio detalló el acuerdo salarial en tramos para empleadas domésticas y aclaró cómo deben liquidarse los aumentos y bonos desde agosto.

Los sueldos de las empleadas domésticas se actulizarán mensualmente hasta diciembre.

La secretaria general del sindicato de Empleadas de Casas Particulares , Sonia Koprio , brindó precisiones sobre el esquema de liquidación tras el acuerdo firmado el pasado 21 de agosto . La dirigente detalló el cronograma de incrementos y los bonos asignados para los próximos meses.

En relación con los haberes que se abonan al finalizar agosto , la referente sindical indicó que al sueldo básico hay que agregarle un 1,9% de aumento. A esta cifra se le deben sumar el adicional por zona , la antigüedad y un bono de 20 mil pesos .

El esquema paritario establece incrementos progresivos acumulativos y sumas fijas hasta fin de año:

Septiembre: tomando como base el sueldo básico de agosto, se agrega un 1,8% más un bono de 5 mil pesos .

Octubre: se suma un 1,7% al básico y un bono de 10 mil pesos .

Noviembre: se aplica un 1,6% de aumento y un bono de 5 mil pesos .

Diciembre: se adiciona un 1,6% al básico, impacto que también se verá reflejado en el cálculo del aguinaldo.

Los sueldos de las empleadas domésticas se actulizarán mensualmente hasta diciembre.

Kopprio ratificó que en cada uno de estos tramos se mantiene el cobro del porcentaje por zona, fijado en un 31%, además del concepto por antigüedad.

Aclaraciones sobre la liquidación y canales de reclamo

La titular del gremio hizo especial hincapié en la necesidad de controlar las fechas de liquidación para evitar confusiones al momento del cobro.

"Los empleadores están pagando, pero quiero aclarar esto porque dice mira en septiembre viene un aumento no en septiembre las compañeras están cobrando agosto y en agosto ya tenemos el aumento, quiero aclarar esto porque nos pasó en abril. Cerramos tarde el acuerdo de negociación salarial y a muchas compañeras les vinieron a pagar recién en junio el sueldo de mayo el aumento pero abril no se lo pagaron", expresó Kopprio.

En este sentido, remarcó que si alguna trabajadora ya cobró el sueldo correspondiente a agosto, debe solicitar que le abonen el reajuste con el aumento estipulado. Para resolver dudas o realizar consultas sobre la liquidación, las trabajadoras se pueden comunicar al número 2984413195.