Los padres del Jardín 20 lanzaron una campaña para reparar las instalaciones

Las familias del Jardín N°20 realizaron un pedido público de materiales para reparar los daños que dejaron las lluvias. “Los padres estamos dispuestos a poner nuestras manos y nuestro tiempo para hacer las mejoras”.

Padres del Jardín 20 de Cipolletti iniciaron una campaña para juntar elementos y reparar las instalaciones.

Las familias del Jardín de Infantes N°20 de Cipolletti iniciaron una campaña en redes sociales para visibilizar las condiciones que atraviesa la institución , luego de las lluvias registradas durante varias semanas en la ciudad.

El reclamo apunta principalmente a conseguir materiales que permitan mejorar sectores utilizados diariamente por los niños. Los padres aseguran que están dispuestos a aportar su tiempo y trabajo, pero necesitan asistencia para poder comenzar.

La situación genera preocupación entre las familias por la presencia de humedad, desprendimiento de revoques, deterioro de espacios comunes y problemas en sectores que forman parte de las actividades cotidianas de los alumnos.

Uno de los pedidos fue difundido por Eliz Godoy, mamá de una niña que concurre al establecimiento, quien decidió dirigirse públicamente al intendente Rodrigo Buteler para solicitar algún tipo de colaboración.

Paredes con humedad y azulejos desprendiéndose, generar preocupación entre las familias de los niños.

Un pedido que apunta a la seguridad de los chicos

“Hola, señor Rodrigo Buteler. Me tomo unos minutos para pedirle algo muy importante y lo hago siempre desde el respeto”, comenzó Godoy en el video difundido a través de las redes sociales.

La madre explicó que el objetivo es visibilizar una situación que preocupa a las familias y que, fundamentalmente, está relacionada con las condiciones de seguridad para los niños que concurren diariamente al jardín.

Uno de los sectores que presenta mayores dificultades es el patio. Según explicó Godoy, después de las lluvias quedaron pozos y sectores de cemento expuestos donde los chicos desarrollan actividades y juegan habitualmente.

La situación adquiere mayor relevancia porque actualmente funcionan salas multiedad, donde también concurren niños de apenas tres años. Para las familias, el estado del espacio requiere una intervención que permita reducir posibles riesgos.

Otro de los pedidos está relacionado con los calefactores, que necesitan contar con rejas de protección. Los padres consideran que estos elementos son necesarios para evitar que los niños puedan acercarse accidentalmente a las superficies calientes.

Humedad, revoques y materiales deteriorados

La humedad también dejó consecuencias dentro del edificio. De acuerdo con el planteo de las familias, algunas paredes presentan desprendimientos de revoque que obligan al personal docente a limpiar constantemente antes del ingreso de los alumnos.

“Las seños tienen que barrer cada vez que ingresan para que los niños, esos restos, no los lleven a su boca”, explicó Godoy, al describir una de las situaciones que mayor preocupación genera entre las familias.

Las lluvias también habrían afectado los espacios utilizados para guardar elementos de educación física. El ingreso de agua deterioró muebles que terminaron doblados y dañados, dificultando el almacenamiento de materiales utilizados por los alumnos.

A esto se suma el estado de algunos sectores de los baños, donde, según denunciaron las familias, comenzaron a desprenderse azulejos. Para los padres, el problema representa otro riesgo dentro de un espacio utilizado diariamente por niños pequeños.

Los techos también se encuentran comprometidos con humedad y filtraciones.

Los padres harán el trabajo

Uno de los puntos centrales del reclamo es que las familias no están solicitando que el Municipio envíe trabajadores para realizar las reparaciones dentro del establecimiento. El pedido concreto apunta a conseguir materiales.

“No estamos pidiendo que el municipio venga a hacer el trabajo. Entendemos que la ciudad tiene muchas necesidades”, expresó Godoy en el mensaje dirigido al intendente cipoleño.

En ese sentido, detalló que entre los elementos que necesitan se encuentran tierra para acondicionar el patio, pintura, materiales para reparar los revoques y protecciones para los calefactores.

La propuesta de las familias es aportar la mano de obra necesaria para ejecutar las mejoras. De esta manera, buscan conseguir los materiales y organizarse para realizar las tareas que permitan recuperar los espacios deteriorados.

“Los padres estamos dispuestos a poner nuestras manos, nuestro tiempo para hacer las mejoras. Solo necesitamos que nos ayuden a empezar”, sostuvo Godoy. “Los padres estamos dispuestos a poner nuestras manos, nuestro tiempo para hacer las mejoras. Solo necesitamos que nos ayuden a empezar”, sostuvo Godoy.

Las familias de los niños hicieron el pedido público al Intendente de Cipolletti para que pueda interceder en el reclamo.

Un reclamo que busca una respuesta

El Jardín de Infantes N°20 se encuentra en el barrio Godoy, a pocas cuadras de la Delegación del Consejo Escolar, una cercanía que las familias también tienen presente al momento de plantear la necesidad de una respuesta.

La campaña busca generar visibilidad y obtener colaboración para resolver problemas que, según sostienen los padres, se profundizaron luego de las lluvias constantes que afectaron distintos sectores de la ciudad durante las últimas semanas.

El pedido no apunta a realizar obras de infraestructura de gran escala, sino a conseguir elementos que permitan atender cuestiones puntuales relacionadas con la seguridad y las condiciones de uso de los espacios. “No pedimos lujos, pedimos seguridad”, remarcó Godoy en el cierre de su mensaje.