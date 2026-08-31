Un policía rescató a un hombre que se arrojó al canal principal de riego: "Dejame en el agua", pedía

El hecho generó momentos de nerviosismo, dado que el vecino se resistía a recibir ayuda. La Policía informó que estaba en estado de ebridad y fue trasladado al hospital.

El hombre fue rescatado por un policía del canal principal de riego en General Roca. Estaba borracho y pedía que lo dejaran dentro del cauce.

Un momento de extrema tensión se registró el último domingo por la mañana en General Roca, donde un hombre se arrojó a las aguas del Canal Principal de riego que atraviesa la localidad, y pudo que ser rescatado por un policía, pese a la resistencia del mismo sujeto.

El incidente se registró minutos después de las 8:30 en cercanías del puente de la calle San Juan , y generó una fuerte conmoción entre el personal uniformado y los transeúntes que fueron testigos del delicado operativo.

La Policía tomó conocimiento del hecho a raíz de un llamado telefónico recibido en el sistema 911 RN Emergencias, que alertaba que una persona se había arrojado al cauce artificial, que en algunos sectores la profundidad supera los dos metros.

De inmediato se trasladó hasta el lugar una patrulla del Destacamento 178 del barrio Bagliani, y al llegar se encontraron efectivamente con una persona en el interior del canal.

En forma rápida, el suboficial Mayor Claudio Pérez también se tiró al cauce para proceder al rescate, todo ante la presencia de varias personas que se habían acercado al ver lo que sucedía. Uno de los testigos colaboró con una soga, lo que permitió que el policía consiguiera llegar hasta el hombre y retirarlo del agua.

Una vez llevado al exterior, fue “imposible identificar” al sujeto, porque no llevaba documentación. Además, se encontraba en estado de ebriedad, por lo que en ese momento no fue posible obtener sus datos personales, informaron fuentes de la fuerza.

La maniobra fue filmada por un vecino y las imágenes luego se viralizaron por redes sociales. En ellas se puede observar que el alto dramatismo de la escena, dado que rescatado no estaba conforme con la labor del efectivo y balbuceaba frases como “déjame en el agua”.

Destacan la "decisión y compromiso" de la Policía

Frente a la tensionante situación se solicitó la presencia del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia), desde donde enviaron una ambulancia con un equipo médico. Los profesionales evaluaron al hombre y determinaron su traslado al hospital Francisco López Lima para que reciba la atención correspondiente.

Los efectivos de la dependencia policial acompañaron al hombre durante el traslado en la ambulancia, brindando asistencia hasta su ingreso al centro de salud.

“La intervención permitió poner al hombre a salvo y activar de inmediato el circuito de asistencia sanitaria, en un procedimiento que requirió decisión y compromiso por parte del personal policial y la colaboración de los vecinos que se encontraban en el sector”, resaltaron desde la fuerza.

Ponderaron además que desde “Río Negro Seguridad Inteligente se continúa fortaleciendo una respuesta integral ante situaciones de emergencia, articulando la presencia policial, los sistemas de prevención y la asistencia de los servicios de emergencia para proteger la vida y brindar respuestas ante cada situación que requiere intervención”.