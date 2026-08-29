Murió Alan, el adolescente de 14 años que había sufrido graves quemaduras en un incendio

Tras luchar casi un mes en el hospital Garrahan, se confirmó la triste noticia que enluta al Alto Valle.

Alan , el adolescente de 14 años que había sufrido quemaduras en gran parte de su cuerpo durante un incendio ocurrido a fines de julio, murió en las últimas horas mientras permanecía internado en el hospital Garrahan .

La noticia fue confirmada por su tío, Máximo Montero , a través de las redes sociales. El familiar compartió un mensaje en el que comunicó el fallecimiento y agradeció el acompañamiento recibido durante las últimas semanas.

“Hoy me toca comunicar una mala noticia, Alan acaba de partir, ya no está más entre nosotros”, expresó Montero en la publicación con la que informó la muerte del adolescente.

El joven había sido trasladado a Buenos Aires debido a la extrema gravedad de las heridas sufridas durante el incendio. Permaneció internado durante casi un mes, atravesando un complejo proceso de recuperación y diferentes intervenciones médicas.

El incendio que cambió la vida de la familia

El incendio ocurrió el pasado 27 de julio, en una vivienda ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800, en el barrio San Martín de General Roca. El siniestro provocó graves lesiones en el adolescente.

De acuerdo con la información difundida luego del episodio, Alan había sufrido quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo, por lo que necesitó atención médica especializada y posteriormente fue derivado al hospital Garrahan.

Desde su llegada al centro de salud porteño, el adolescente permaneció bajo tratamiento intensivo. Su familia atravesó semanas de incertidumbre, mientras esperaba avances en el estado de salud del joven.

Durante ese período, Alan fue sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas que, según había informado su familia, estaban programadas para realizarse tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes.

La gravedad de las lesiones obligó a mantener una atención médica permanente. Mientras tanto, sus familiares y allegados informaban periódicamente sobre su evolución y solicitaban acompañamiento para atravesar el difícil momento.

La comunidad se movilizó para ayudar

La situación de Alan generó una fuerte respuesta de solidaridad en General Roca. Vecinos, conocidos y personas que conocieron su historia participaron de distintas campañas destinadas a colaborar con la familia durante el tratamiento.

En las últimas semanas se multiplicaron las donaciones, los mensajes de apoyo y las muestras de acompañamiento. La comunidad buscó aportar recursos económicos y brindar respaldo a los familiares que permanecían en Buenos Aires.

El propio tío del adolescente destacó especialmente el acompañamiento recibido durante todo el proceso. En su mensaje tras confirmar la muerte, agradeció a quienes colaboraron económicamente y estuvieron pendientes de la evolución del joven.

“Gracias a todos los que estuvieron presentes. No sé cómo voy a hacer para agradecer a toda la gente que estuvo hasta el último momento preguntando por la salud de Alan”, manifestó.

“Fue un excelente guerrero, una máquina sin dudarlo, un corazón de hierro que luchó casi un mes”, escribió su tío al despedirlo y resumir la pelea que protagonizó desde aquel 27 de julio.