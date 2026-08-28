De bariloche a Punta del Este sin escalas: cuándo comienzan a operar los vuelos directos.

De bariloche a Punta del Este sin escalas: cuándo comienzan a operar los vuelos directos.

Esta semana se conoció de la apertura de rutas aéreas entre Bariloche y Punta del Este sin necesidad de realizar escalas. La noticia fue confirmada por el gerente del Aeropuerto Internacional de Punta del Este , Guillermo Pagés , quien destacó la buena respuesta que está teniendo la comercialización de la nueva ruta y explicó que se trata de una prueba pensada para evaluar el comportamiento del mercado.

La conexión directa entre Punta del Este y Bariloche se incorporará durante septiembre, en un período considerado estratégico para el movimiento turístico entre Uruguay y Argentina. En consecuencia, se permitiría vincular ambos destinos turísticos sin necesidad de realizar escalas.

Pagés señaló: ''Es bueno recordar que todo el año el aeropuerto de Punta del Este tiene vuelos directos con San Pablo y eso supone conexiones con una escala con muchos destinos de turismo de todo tipo. Pero particularmente, Aerolíneas Argentinas está probando un vuelo directo en vacaciones de septiembre de Punta del Este a Bariloche y la verdad que el mercado está respondiendo muy bien, se está vendiendo muy bien'', comentó el referente al medio Portada de Uruguay.

Gentileza: Aeroclub San Antonio Oeste

La propuesta representa una nueva posibilidad de llegada de turistas uruguayos a Bariloche y, al mismo tiempo, abre una alternativa para quienes desde la ciudad cordillerana busquen trasladarse directamente hacia uno de los principales destinos turísticos de la costa uruguaya.

Desde la terminal aérea uruguaya destacaron que la anticipación con la que se están presentando estas alternativas permite que agencias de viajes y operadores turísticos puedan comenzar a trabajar con mayor previsibilidad sobre la próxima temporada. En ese sentido se destacó quela presentación de ofertas ha sido ''muy favorable para el mercado de agencias de viaje y el turismo en general''.

Río Negro, el destino más visitado por el turismo nacional

Bariloche refuerza el turismo en mercados nacionales e internacionales

La localidad rionegrina profundiza su estrategia de promoción turística nacional e internacional con una agenda que incluye participación en ferias, rondas de negocios, workshops y encuentros especializados de la industria. Las acciones ya tuvieron presencia en Perú y México y continuarán durante las próximas semanas en mercados estratégicos de Sudamérica, Europa y América del Norte.

El pasado 25 de agosto, el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR) participó en Buenos Aires del Patagonia Travel Summit, un encuentro B2B orientado especialmente al turismo premium y de lujo. La propuesta conecta hoteles, lodges, experiencias y destinos patagónicos con operadores y empresas especializadas en organizar viajes y experiencias a medida para Argentina, Uruguay y Paraguay.

En declaraciones a la prensa, la representante de EMPROTUR, Cecilia Candelari, anticipó que la agenda continuará el 1 de septiembre en Santiago de Chile, con la participación de Bariloche en el Visit Argentina Workshop, desarrollado en el marco del Plan de Promoción Turística Internacional.

El encuentro se realizará en la Residencia Oficial argentina en Santiago de Chile y reunirá a representantes del sector turístico para generar instancias de promoción, comercialización y vinculación profesional. La participación permitirá reforzar la presencia de Bariloche en el mercado chileno, considerado estratégico por su cercanía, conectividad y potencial de crecimiento, además de profundizar el vínculo con operadores y profesionales turísticos de ese país.