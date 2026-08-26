Una camioneta del SPLIF volcó con tres brigadistas a bordo

La camioneta oficial del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales terminó volcando en Ruta 23 con tres ocupantes, todos fueron trasladados al hospital.

El siniestro se registró alrededor de las 18:30, en el cruce de la Ruta 23 con la calle Cipresales, aproximadamente a 21 kilómetros de San Carlos de Bariloche . La zona corresponde al área de intervención de la Policía Vial de Dina Huapi.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo involucrado perteneciente a la Central Bariloche del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ( SPLIF ). En el momento del accidente, la camioneta, una Toyota Hilux, era ocupada por tres combatientes que se encontraban realizando sus tareas habituales.

El vuelco ocurrió a unos 500 metros de una estancia ubicada en el sector. Por motivos que todavía no fueron establecidos, el conductor perdió el control del rodado y la camioneta terminó volcada sobre la zona cercana a la ruta.

El aviso sobre el accidente fue recibido por el Área Vial de la Policía de Río Negro, con sede en Dina Huapi. Inmediatamente se puso en marcha un operativo para asistir a los trabajadores y verificar su estado de salud.

Activaron un protocolo de emergencia

Tras conocerse el vuelco, se solicitó la presencia de personal policial, Bomberos Voluntarios de Dina Huapi y ambulancias. Los equipos de emergencia se trasladaron rápidamente hasta el lugar para asistir a los tres ocupantes del vehículo oficial.

La situación generó preocupación debido a que se trataba de una camioneta perteneciente a un organismo que trabaja habitualmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde sus integrantes permanecen expuestos a distintos riesgos durante sus jornadas.

Una vez en el lugar, los equipos médicos realizaron las primeras evaluaciones sobre los tres brigadistas. Según se informó, ninguno presentaba lesiones de gravedad y todos permanecían conscientes y fuera de peligro.

Los trabajadores sufrieron lesiones de carácter superficial, aunque debido a las características del accidente se decidió trasladarlos al Hospital Zonal de Bariloche para completar los controles médicos correspondientes.

Los tres brigadistas fueron trasladados al hospital

El traslado de los ocupantes se concretó alrededor de las 19, poco después de las primeras tareas de asistencia en el lugar del vuelco. Los tres hombres fueron llevados en ambulancia para realizarles estudios y descartar lesiones internas.

Desde el operativo indicaron que los brigadistas permanecían fuera de peligro y bajo observación médica. La decisión de trasladarlos respondió principalmente a la necesidad de completar una evaluación clínica luego del impacto y del vuelco.

Mientras tanto, en el lugar del accidente continuaron trabajando los efectivos policiales y los equipos de emergencia. Las tareas estuvieron orientadas a garantizar la seguridad de la zona y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El hecho provocó un importante despliegue de recursos, aunque no fue necesario informar sobre víctimas con heridas de gravedad. La rápida intervención de los equipos permitió asistir a los ocupantes pocos minutos después de ocurrido el vuelco.

Investigan las causas del vuelco

Hasta el momento no fueron determinadas las circunstancias que provocaron el accidente. Las autoridades trabajan para establecer qué ocurrió antes de que el Móvil 6 terminara volcado en las inmediaciones del cruce.

Entre los aspectos que deberán ser analizados se encuentran las condiciones en las que circulaba la camioneta, las características del camino y la maniobra realizada por el conductor antes del vuelco.

También se deberán determinar las condiciones generales del vehículo y cualquier otro factor que pudiera haber incidido en el accidente. La investigación permitirá establecer con mayor precisión cómo se produjo el siniestro.