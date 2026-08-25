Con vista a una gran metrópolis, Río Negro recuperará el Tren del Valle para garantizar conectividad

Río Negro inició el proceso para recuperar el servicio ferroviario de pasajeros en el Alto Valle y volver a conectar sus ciudades con Neuquén.

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó este lunes con autoridades nacionales el acuerdo que permitirá transferir progresivamente la operación del Tren del Valle a la Provincia, a través de Tren Patagónico . Esta tarde, con los intendentes y autoridades reunidos, oficializó el avance y expresó que ''la decisión forma parte de una mirada integral sobre la movilidad regional ''.

El mandatario insistió en que ''recuperar el tren significa sumar una alternativa segura y previsible, mejorar la conexión con Neuquén y reducir la presión que actualmente soportan las Rutas 22 y 151 ''.

Respecto del Tren del Valle, Weretilneck explicó que Río Negro asumirá la operación, mientras que las vías continuarán bajo propiedad nacional y dentro del esquema de concesiones vigente. La Provincia iniciará la nueva etapa cuando estén garantizadas las condiciones técnicas, operativas y de seguridad.

“Nos vamos a tomar el tiempo que tengamos que tomarnos, porque lo mejor que podemos transmitirle al usuario es confianza. Si el tren va a funcionar 10 veces por día, tiene que pasar 10 veces por día. Y si decimos que pasa a una hora, tiene que pasar a esa hora”, afirmó.

El sistema de transporte debe acompaña al Alto Valle como una sola región

En su disertación, Weretilneck destacó que: ''El tren debe volver a unir a trabajadores, estudiantes y familias” y aseveró que ''el Alto Valle ya funciona como una sola región y necesita un sistema de transporte que acompañe esa realidad''.

Los estudios presentados muestran que 8.421 estudiantes se trasladan entre ciudades para cursar y que el 97,3% de los viajes interurbanos estudiantiles relevados en Río Negro se concentra en el corredor Alto Valle-Neuquén. Durante abril de 2026 el servicio transportó 24.299 pasajeros.

Con los datos mencionados anteriormente y durante esta etapa, Tren Patagónico trabajará en el diagnóstico, alistamiento y reparación del material rodante, la recuperación de estaciones y apeaderos, la adecuación de pasos a nivel y sistemas de seguridad y la revisión de la infraestructura ferroviaria. También será central recuperar la conexión sobre el río Neuquén y coordinar las condiciones de circulación y conectividad ferroviaria con Neuquén. El servicio comenzará a prestarse cuando estén cumplidas las condiciones técnicas, operativas, legales y de seguridad.

La planificación desde ''Tren Patagónico''

El presidente de Tren Patagónico, Roberto López, explicó que el acuerdo establece un período de transición de hasta 120 días para organizar los aspectos técnicos, administrativos y operativos.

La planificación técnica toma como referencia el corredor Chichinales–Cipolletti, de 93,8 km y 13 estaciones, con continuidad hacia Neuquén y vinculación con el servicio existente hasta Plottier. La frecuencia, los tiempos de viaje, el material rodante y las etapas de extensión serán definidos durante el proceso técnico y operativo.

El plan contempla recuperar tres formaciones, intervenir en los pasos a nivel y construir cinco apeaderos. La primera etapa buscará restablecer el recorrido entre Cipolletti y General Roca para luego extenderlo hasta Chichinales e integrarlo con el corredor que conecta Cipolletti, Neuquén y Plottier.

Desde el Ejecutivo expresaron que: ''La recuperación del Tren del Valle no es una decisión aislada'' porque junto con el nuevo esquema para las rutas 22 y 151, forma parte de un plan provincial para ''ordenar la movilidad, integrar el Alto Valle y acompañar la transformación productiva de Río Negro con infraestructura pensada para las próximas décadas''.

Proyecto clave en la Ruta 151: evalúan construir un nuevo puente y proyectan la doble vía

El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que la alternativa que analiza el Ejecutivo consta en construir un puente ferroviario paralelo, más amplio y elevado. El beneficio con esta obra es, principalmente, resolver el problema de la altura actual y, además, dejar preparada la infraestructura para una eventual ampliación de la Ruta 151.

El tema de la altura permitida no respetada que ha ocasionado reiterados choques de camiones contra el puente ferroviario ubicado sobre la Ruta 151, entre Cipolletti y Neuquén, llevaron a Río Negro a analizar una intervención de mayor alcance. La estructura es uno de los puntos críticos del corredor, ya que los impactos no solo generan complicaciones en el tránsito, sino que también obligan a interrumpir el servicio del Tren del Valle.

Detalles de la propuesta

Como la intención es que la nueva estructura cuente con un ancho considerable para acompañar a una futura transformación de la ruta en una doble vía, lo que se está evaluando es hacer un puente paralelo, ensancharlo y levantarlo. Si bien todavía es un proyecto, el gobierno de Alberto Weretilneck busca poder incorporarlo al paquete de obras que pretende financiar mediante un crédito internacional de 60 millones de dólares destinado a intervenciones sobre las rutas 22 y 151.

La intervención sobre el puente ferroviario aparece así vinculada no solo a los problemas que generan los camiones que impactan contra la estructura, sino también a la necesidad de anticiparse al crecimiento del corredor vial.

Una obra que contempla la expansión del Tren del Valle

El proyecto ferroviario también forma parte de la planificación que Río Negro lleva adelante tras el proceso de traspaso del servicio porque la Provincia tendrá un período de transición de seis meses, una vez que se firmen los convenios correspondientes con Nación, Sofse y Trenes Argentinos, para avanzar en las condiciones necesarias antes de asumir la operación.

Durante ese período se prevén trabajos sobre la infraestructura ferroviaria, mejoras en las vías, nuevos apeaderos y la incorporación de unidades con mayor capacidad.