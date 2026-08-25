Día histórico: La Provincia toma las riendas de la gestion operativa en 13 tramos de las rutas nacionales 22 y 151

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó un acto oficial en el Complejo Cultural Cipolletti donde brindó un análisis y plan de acción para accionar de manera operativa en distintos tramos de las rutas nacionales 22 y 151.

Este martes 25 de agosto se realizó el acto de presentación de los acuerdos con el gobierno nacional por las rutas nacionales N°22 y 151 y el Tren del Valle . El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales e intendentes de las distintas localidades que integran el Alto Valle este y oeste de la provincia de Río Negro.

El Gobernador Alberto Weretilneck brindó los detalles del proceso de gestión, administración y mantenimiento que realizarán en dos rutas nacionales que son claves para los rionegrinos: la 22 y la 151.

El jefe provincial agradeció la presencia de los distintos intendentes ''desde Río Colorado a Catriel'' y celebró el encuentro como un ''sinónimo de fortaleza institucional de la provincia de Río Negro'' porque demuestran que ''las diferencias se achican y el consenso se agrandan'' cuando está en juego el interés de la provincia.

212 personas fallecieron en las rutas entre 2018 y 2026

El jefe provincial comenzó su disertación con una cifra alarmante y confirmó que, ''en 8 años, 212 personas perdieron la vida en nuestras rutas'' porque carecen de mantenimiento. Incluso, aportó algunos de los nombres en pantalla para que se pueda dimensionar el porqué de la insistencia en conseguir este traspaso.

Para graficar el problema de infraestructura, Weretilneck precisó que el proyecto de ampliación de 112 kilómetros de la Ruta 22 entre Chichinales y Cipolletti se inició en el año 2008. Sin embargo, remarcó que en "18 años la Nación logró construir únicamente 45 kilómetros", lo que catalogó como la prueba más clara del fracaso nacional en la zona productiva del Alto Valle.

¿Qué cambia con este convenio de asunción de gestión operativa?

Si bien las rutas siguen siendo nacionales, Río Negro asume las competencias operativas que establece el convenio, pero el dominio y la jurisdicción nacional permanecen a Vialidad Nacional. Es decir que, lo que se modifica es que Vialidad Rionegrina podrá intervenir en un plazo de 20 años en:

Ejecución de obras.

Rehabilitación y mejoramiento.

Conservación y mantenimiento.

Banquinas.

Accesos y colectoras.

Intersecciones y rotondas.

Puentes y alcantarillas.

Señalización.

Iluminación

Seguridad vial.

Servicios al usuario.

Control operativo.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, Alejandro Echarren destacó que ''el gran volumen de tránsito de carga pesada está directamente ligada a la falta de control permanente'' y que eso ha ''complicado el estado de las rutas que a diario se transitan''.

Echarren detalló que ''no todos los tramos están en la misma situación contractual y operativa''. En este sentido, dijo que el convenio contempla específicamente obras en ejecución, neutralizadas, paralizadas y otros sectores que deberán ser individualizados mediante convenios específicos. Asimismo, informó que se tendrán ''60 días hábiles como plazo máximo establecido para poner a disposición los tramos que no estén comprendidos en el régimen especial de obras y contratos en curso mediante los anexos y las Actas de Toma de Posesión''.

La Provincia definió tres intervenciones prioritarias: la finalización de la rotonda de las rutas 22 y 250 en Choele Choel, las obras de reacondicionamiento sobre la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel y la intervención en el sector de Puente 83 en Cipolletti. Sin embargo, equipos técnicos se encuentran trabajando para poder definir las tareas que se necesitan realizar, los plazos de ejecución y el capital necesario.

Estuvieron presentes el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; los Intendentes de Campo Grande, Daniel Hernández; de Catriel, Daniela Salzotto; de Cervantes, Claudia Montanaro; de Chichinales, Lucas González; de Chimpay, Gustavo Sepúlveda; de Choele Choel, Diego Ramello; de Cinco Saltos, Enrique Rossi; de Contralmirante Cordero, Horacio Zúñiga; de Coronel Belisle, Diego Agüero; de Darwin, Víctor Mansilla; de Fernández Oro, Gustavo Amati; de General Enrique Godoy, Albino Garrone; de General Roca, María Emilia Soria; de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla; de Mainqué, Miguel Petricio; de Río Colorado, Duilio Minieri; de Villa Regina, Luis Albrieu; y el intendente interino de Allen, Hernán Figueroa; y la comisionada de Fomento de Chelforó, Joana Fresco.