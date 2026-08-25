Provincia necesitará de la Legislatura para hacerse cargo de las rutas nacionales 22 y 151

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó el plan para que Río Negro asuma progresivamente la gestión de las rutas nacionales 22 y 151 y la operación del Tren del Valle.

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó el plan para que Río Negro asuma progresivamente la gestión de las rutas nacionales 22 y 151 y la operación del Tren del Valle.

Tan solo un día después de firmar los históricos convenios con Nación, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Cipolletti una exposición sobre sus alcances, plazos y planes de trabajo ante intendentes y referentes institucionales de las localidades atravesadas por estos corredores, desde Río Colorado hasta Catriel.

El mandatario comenzó su mensaje destacando la participación de representantes políticos, institucionales, productivos y sindicales de toda la región. “Cuando está en juego el interés de las rionegrinas y los rionegrinos, las diferencias se achican y los consensos se agrandan . En los grandes temas, dejamos de lado las cosas pequeñas”, destacó.

El jefe provincial comenzó su disertación con una cifra alarmante y confirmó que, ''en 8 años, 212 personas perdieron la vida en nuestras rutas'' porque carecen de mantenimiento. Incluso, aportó algunos de los nombres en pantalla para que se pueda dimensionar el porqué de la insistencia en conseguir este traspaso.

Para graficar el problema de infraestructura, Weretilneck precisó que el proyecto de ampliación de 112 kilómetros de la Ruta 22 entre Chichinales y Cipolletti se inició en el año 2008. Sin embargo, remarcó que en "18 años la Nación logró construir únicamente 45 kilómetros", lo que catalogó como la prueba más clara del fracaso nacional en la zona productiva del Alto Valle.

La "emergencia vial" será la pieza clave para ejecutar la gestión operativa

El mandatario enviará el proyecto la Legislatura para su tratamiento en la sesión del día próximo jueves 3 de septiembre. La iniciativa contempla ''aprobar los acuerdos firmados con la Nación, declarar la emergencia vial en ambas rutas para agilizar las contrataciones y autorizar el endeudamiento internacional''.

Las iniciativas contemplarán la ratificación de los convenios firmados con Nación, la declaración de la emergencia vial en las rutas 22 y 151 y la autorización para gestionar un financiamiento de hasta USD 60 millones destinado a las primeras obras.

La declaración de emergencia permitirá agilizar las intervenciones, priorizar recursos y facilitar la actuación de Vialidad Rionegrina y de los organismos responsables de la seguridad vial. A mediano plazo, el Ejecutivo evalúa implementar un esquema mixto público-privado con cobro de peaje enfocado en el transporte pesado. Esa iniciativa, aún no confirmada, contempla la eximición del pago para los valletanos que recorren habitualmente ambas rutas.

Respecto a los controles de cargas, la provincia asumirá la fiscalización del peso de los camiones con balanzas propias, aunque la recaudación y ejecución de las multas continuará a cargo de Vialidad Nacional. Entre las intervenciones urgentes fijadas en la hoja de ruta se destacan el tramo Barda del Medio - Catriel, las obras en Puente 83, la rotonda de Choele Choel y la elevación del puente ferroviario sobre la Ruta 151.

En este punto, Weretilneck hizo un fuerte hincapié en la importancia de que los distintos municipios involucrados trabajen de manera activa y que la Legislatura habilite los pasos necesarios para concretar este proyecto que apunta a mejorar notablemente las condiciones de transitabilidad para los rionegrinos y rionegrinas.

El detalle desde el Poder Ejecutivo Provincial

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, detalló frente a los presentes que ''el convenio tendrá una vigencia de 20 años y comprende 13 tramos de las rutas 22 y 151, con una extensión total de 518 kilómetros''. La incorporación se realizará tramo por tramo, mediante actas de toma de posesión, y los sectores sin contratos u obras en curso deberán ser puestos a disposición en un plazo máximo de 60 días hábiles.

La primera etapa prevé recuperar aproximadamente 305 kilómetros de tramos liberados, con trabajos sobre calzadas, banquinas, señalización y seguridad vial. Para financiar estas intervenciones, la Provincia proyecta acceder a un crédito de hasta USD 60 millones a través de FONPLATA.