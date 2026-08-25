Famosos en Bariloche: Las figuras que eligieron la nieve este invierno

"La sentimos tan nuestra", "Es un sueño...". Deslumbrados con la ciudad rionegrina top, personajes de la farándula la pasaron bomba.

Bariloche volvió a consolidarse este año como el epicentro del glamour de la temporada invernal. Modelos, artistas, figuras de la televisión y reconocidos influencers desembarcaron en la ciudad rionegrina, siempre destino turístico top, para disfrutar de las laderas del Cerro Catedral , la gastronomía local y los imponentes paisajes del lago Nahuel Huapi .

Una de las visitas más destacadas fue la de Valeria Mazza , quien llegó junto a su esposo Alejandro Gravier . La modelo volvió a ratificar el afecto histórico que la une a la región y participó activamente de la tradicional Bajada de Antorchas .

"La sentimos tan nuestra", expresó respecto a la ciudad y sus montañas la modelo, maravillada con el entorno natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Mazza (@valeriamazzaok)

Por su parte, Pampita (Carolina Ardohain) volvió a elegir "Barilo" para sus vacaciones invernales. La conductora desbordó elogios hacia el entorno natural, remarcando que cada visita a Bariloche es "un sueño" y destacando la calidez del recibimiento por parte de los locales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leonel Saleh (@leosalehok)

Nuevas generaciones e influencers copan las redes

El recambio generacional del espectáculo y las redes sociales también tuvo su espacio protagónico en las pistas de esquí. La ex-Gran Hermano y figura del espectáculo Julieta Poggio compartió postales de su viaje disfrutando del paisaje invernal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@poggiojulieta)

Mientras que figuras del ámbito digital como Leo Saleh y Michelle Lando capturaron la atención de miles de seguidores al mostrar su emoción frente a las primeras nevadas y los deportes extremos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@michellelando)

Las redes sociales como vidriera turística

Con una temporada en pleno auge y actividades destacadas como la Fiesta Nacional de la Nieve, el constante flujo de personalidades públicas actuó como un amplificador promocional masivo. Cada publicación y contenido compartido en redes sociales transformó la experiencia de los famosos en una gran vidriera, reforzando la imagen de Bariloche como el destino estrella indiscutido de la Patagonia durante el invierno.