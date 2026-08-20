Un detenido por robo aprovechó un momento de distracción, llegó hasta un altillo y escapó por una pequeña ventana de la Comisaría 28.

Fuga en un calabozo: pidió ir al baño y escapó por una ventana de la comisaría.

Un detenido que cumplía una condena por robo se fugó durante la madrugada de este jueves de la Comisaría 28 de Bariloche . El hombre fue identificado como Jorge Mendoza y logró escapar de la unidad policial a través de una ventana ubicada en el sector del altillo.

La fuga ocurrió después de que el interno solicitara ser llevado al baño. Lo que parecía un traslado de rutina terminó con una evasión que activó un amplio operativo de búsqueda.

Según se informó, Mendoza pidió utilizar el baño de la comisaría . Como los calabozos no cuentan con sanitarios propios, un efectivo policial lo acompañó hasta un baño ubicado a unos cinco metros aproximadamente.

El agente permaneció junto al detenido mientras esperaba. Sin embargo, en ese momento otros internos comenzaron a gritar y alertaron sobre un compañero que aparentemente se había descompensado.

El efectivo se dirigió hacia el sector de los calabozos para verificar qué estaba sucediendo. Mendoza aprovechó esos segundos para alejarse del sanitario.

Llegó hasta el altillo y escapó por una ventana

El detenido se dirigió hacia un altillo donde funciona un sector destinado al depósito de objetos secuestrados.

Desde allí consiguió llegar hasta una ventana que comunica con el exterior y escapar de la comisaría antes de que pudiera ser interceptado.

Uno de los datos que llamó la atención fue que Mendoza logró atravesar la abertura pese a su reducido tamaño.

El comisario Crespo explicó que los internos deben ser acompañados al baño justamente porque los calabozos no cuentan con sanitarios propios.

Activaron la búsqueda y avisaron a las demás unidades

Una vez advertida la fuga, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Paolini.

Además, se comunicó la situación al resto de las unidades policiales de la zona para intensificar la búsqueda del evadido.

El Ministerio Público Fiscal ya intervino en el hecho y se inició la investigación para determinar cómo se produjo la evasión.

Criminalística trabaja en la comisaría

Personal del Gabinete de Criminalística también se presentó en la Comisaría 28 para realizar las pericias correspondientes.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias de la fuga y reunir elementos que permitan avanzar en la investigación mientras continúa la búsqueda de Mendoza.