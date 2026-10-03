¡A todo o nada, Albinegro! A Visera colmada, Cipo recibe a Sol por un lugar en semis

Desde las 11, el Capataz se la juega ante Sol de América de Formosa en el duelo de vuelta por los cuartos de final. Debe remontar el 0-1 de la ida y cuenta con ventaja deportiva.

La llave de cuartos de final se define en La Visera de Cemento este domingo por la mañana. Cipo , ante su gente, buscará dar vuelta el resultado frente a Sol de América y meterse en las semifinales. La ida en Formosa quedó en manos del Guerrero por la mínima; en la vuelta, el Albinegro deberá evitar que le conviertan goles y con una victoria 1 a 0 sacará los boletos a la próxima instancia.

En el escenario de la calle O’Higgins , comenzará a rodar la pelota a las 11 tras la orden de Marcos Ignacio Luizzi . El juez de Ayacucho contará con la asistencia de Martín Nardelli y Oscar Bono . Patricio Destefano , por su parte, completará el cuerpo arbitral.

El Capataz completó la semana de entrenamientos este sábado por la mañana. Después de su arribo el martes por la tarde, los dirigidos por Enríquez regresaron a las prácticas el miércoles con el foco puesto en el partido de vuelta ante el conjunto formoseño.

Omar Novoa

De cara a este duelo, Enríquez no contará con Nicolás Trejo debido a la expulsión por doble tarjeta amarilla en la ida. Sin embargo, se aguarda por el alta de Maximiliano López, que estuvo ausente en los últimos duelos, en Salta y Formosa.

Cipolletti define en casa y tendrá la ventaja deportiva; por esa razón, el arco de Facundo Crespo deberá mantenerse en cero. Con la victoria mínima, el local empatará el global, pero ese resultado le alcanzará para llegar a las semifinales.

El plantel de Sol de América tuvo tres días para preparar el partido en La Visera y afrontó el viaje vía terrestre. El conjunto dirigido por Ricardo Parola partió el jueves a las 14 desde la capital formoseña y arribó al Alto Valle el viernes pasadas las 20 horas.

Todo lo que hay que saber del duelo entre Cipo y Sol de América

La última vez que se enfrentaron en La Visera fue el 29 de septiembre de 2024, por los 16avos de final de la Reválida. Aquel duelo de ida finalizó sin goles en un partido parejo. Los dirigidos por Gabriel Nasta terminaron con uno menos, tras la expulsión de Manolo Berra, y el negocio fue para el equipo de Aldo Paredes, que se quedó con la serie en Formosa.

El duelo en La Visera contará con la transmisión televisiva de Fox Sports y, como durante toda la campaña del Albinegro, FM Master 105.5 y LU19 AM 690 estarán presentes con los relatos radiales.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del duelo entre Alvarado y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El duelo de ida terminó empatado 2 a 2 y la definición será en el José María Minella, en Mar del Plata.

Omar Novoa

El resto de los partidos se completan por la tarde. A las 15:30, en Mar del Plata, Alvarado enfrentará a Defensores de Belgrano con el arbitraje de Fernando Omar Marcos. A las 16, en Formosa, San Martín hará lo propio frente a Atenas bajo la atenta mirada de Guillermo Gonzales. A las 17, en Chivilcoy, Gimnasia y Esgrima recibirá a Olimpo con el arbitraje de Leandro Sosa Abrile.

Este sábado, además de la venta general, se realizará el canje para socios, de 9 a 19, en la sede del Club, Mengelle 210. En cuanto a los precios actualizados, la popular tendrá un valor de $45.000, mientras que la platea costará $60.000. Damas, jubilados y menores de 12 años que ingresen a la popular abonarán $25.000. En el sector de plateas, los menores de 12 años pagarán $60.000.

El domingo, la boletería del estadio, sobre calle O’Higgins, abrirá una hora antes del partido. Se espera que sea el duelo con más convocatoria de la temporada, por la instancia que se juega. Por esa razón, desde la institución solicitan que los hinchas se presenten con mayor antelación al horario pactado para el inicio del encuentro.