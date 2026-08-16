Bariloche cerró la Fiesta Nacional de la Nieve con un imponente show de drones

La 55° edición se despidió con un impresionante marco de público visitante y una ciudad cubierta de nieve.

Un imponente show de drones se desplegó en el cierre de la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Bariloche cerró este domingo la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve con una jornada cargada de música, tradición y espectáculos. El gran protagonista de la despedida fue un imponente show de drones que iluminó el cielo.

El espectáculo tecnológico se convirtió en uno de los momentos más destacados de la celebración y puso el broche final a cuatro jornadas de actividades. Vecinos, turistas y familias se acercaron al Centro Cívico para disfrutar de la última noche.

El show de drones tuvo lugar durante la noche del sábado y transformó el cielo de Bariloche en una enorme pantalla. Las aeronaves realizaron distintas figuras y movimientos coordinados, generando una propuesta visual que sorprendió al público.

La presentación se replicará esta noche como cierre oficial de la Fiesta Nacional de la Nieve, después de una jornada que había comenzado al mediodía con actividades tradicionales y propuestas culturales en distintos sectores de la ciudad.

Show de drones sábado 15 de agosto. // Video: gentileza.

El Centro Cívico concentró las actividades

Durante la última jornada, el Centro Cívico concentró buena parte de las actividades. El tradicional espacio barilochense recibió a una importante cantidad de personas que participaron de los distintos momentos previstos.

La programación incluyó presentaciones musicales y uno de los momentos más tradicionales de la celebración: la elección de la Reina Nacional de la Nieve, que volvió a ocupar un lugar central dentro de la agenda.

La jornada también tuvo propuestas en otros sectores de la ciudad, entre ellas el tradicional Concurso de Hacheros, una actividad que recuperó protagonismo durante esta edición.

Turf hizo vibrar a Bariloche en el cierre de la Fiesta Nacional de la Nieve. // Foto: gentileza El Cordillerano Facundo Pardo

Turf abrió la noche de recitales

En el escenario principal del Centro Cívico, la música comenzó con la presentación de Turf. La banda liderada por Joaquín Levinton fue una de las encargadas de animar la última noche y reunió al público frente al escenario.

El grupo formó parte de una grilla que durante los días anteriores también había incluido a reconocidos artistas nacionales como Luck Ra, Ángela Leiva, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Topa y Sele Vera. El cierre musical estuvo a cargo de Los Auténticos Decadentes.

El show de drones, la gran despedida

Después de los recitales llegó uno de los momentos más esperados: el show de drones. El despliegue convirtió al cielo barilochense en el escenario de una presentación visual que sorprendió a quienes permanecieron en el Centro Cívico.

La coordinación de las aeronaves permitió formar diferentes figuras y secuencias luminosas, generando una postal impactante sobre uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El espectáculo marcó el cierre definitivo de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, después de cuatro jornadas que combinaron música, tradición, actividades culturales, propuestas gastronómicas y entretenimiento.

De esta manera, Bariloche despidió una nueva edición de su tradicional celebración con un cierre que apostó por la tecnología y que dejó al imponente show de drones como una de las imágenes más destacadas de la fiesta.