La temporada de esquí en Bariloche se prolongará hasta el 12 de octubre. La inversión en nieve técnica y maquinaria permitió extender la oferta de montaña.

La nieve se queda un poco más y se extiende la temporada en el Catedral: hasta cuándo se podrá esquiar.

El centro de esquí de Bariloche anunció que extenderá sus actividades hasta el lunes 12 de octubre , una decisión que permitirá prolongar el calendario de nieve durante las primeras semanas de la primavera.

Pese a que la nueva estación está en curso, la Cordillera Patagónica sigue habilitada para quienes deseen disfrutar de las actividades de los clubes y escuelas de esquí, además de permitir que familias, residentes y visitante puedan seguir aprovechando la montaña de

La extensión representa una oportunidad para que continúen las actividades de los clubes y escuelas de esquí , además de permitir que familias, residentes y visitantes puedan seguir aprovechando la montaña.

¿Hasta cuándo se podrá esquiar en Bariloche?

La extensión llega después de un invierno con condiciones particulares, marcado por una menor disponibilidad de nieve natural y una apertura progresiva de la montaña. La tecnología volvió a tener un papel central: el sistema de fabricación de nieve de Catedral cuenta con 40 cañones y un reservorio de 130.000 metros cúbicos, una infraestructura que permitió sostener la cobertura en sectores estratégicos.

Según informó la empresa, el sistema hizo posible mantener 12 hectáreas continuas de nieve entre el sector intermedio y la base, incluso antes de que llegaran las primeras nevadas naturales.

A eso se sumó la renovación de equipamiento para el acondicionamiento de las pistas, con la incorporación de 15 nuevas máquinas pisapistas.

Más días para clubes, escuelas y familias

La extensión hasta el 12 de octubre tiene un impacto especial para quienes viven el invierno de Catedral durante buena parte del año. Clubes, escuelas y equipos podrán prolongar sus entrenamientos, mientras que las familias y visitantes tendrán una oportunidad más de encontrar actividad en la montaña durante octubre.

"Esto significa más días de nieve, más oportunidades para entrenar, dar clases y seguir compartiendo la montaña con alumnos, familias y equipos", señalaron desde Catedral.

La temporada había comenzado a principios de julio con una apertura progresiva, condicionada por las condiciones de nieve. A medida que avanzó el invierno, la superficie habilitada fue ampliándose.

¿Cómo será el pase para residentes en 2027?

Mientras todavía quedan semanas de nieve por delante, Catedral ya comenzó a mirar hacia la próxima temporada. La empresa anunció que la venta de los Pases Residentes 2027 se adelantará y permanecerá abierta entre octubre y diciembre, con la intención de darles más tiempo a los vecinos para realizar el trámite.

El Pase Residente tendrá un valor de $640.000 y estará destinado a personas con residencia permanente en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, con una antigüedad mínima de seis meses al momento del lanzamiento.

El pase tendrá vigencia desde la apertura hasta el cierre de la temporada 2027, aunque contempla una excepción de 16 días consecutivos durante las vacaciones escolares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Ese período será informado antes del comienzo del invierno.

Durante junio, julio y agosto permitirá acceder desde las 9 por los medios troncales habilitados, mientras que la Telecabina Amancay tendrá acceso desde las 11. A partir del 1° de septiembre, el ingreso será desde las 9 por todos los medios que estén operativos.

Los residentes que ya tuvieron el pase durante 2026 solamente deberán actualizar la documentación de manera online. Los nuevos usuarios, en cambio, deberán realizar una validación presencial.

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También continuará el Pase Residente Club, destinado a chicos y chicas de 6 a 17 años que entrenen en clubes de esquí o snowboard federados o afiliados a FASA y/o FREM.

Los residentes mayores de 70 años y los niños de hasta cinco años mantendrán el pase sin cargo, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad tendrán un 50% de descuento y estacionamiento gratuito.