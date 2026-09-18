Tras un intenso operativo que demando cuatro horas, se logró dar con el paradero del hombre que residiría en Bariloche.

Un hombre se perdió en cerro Ventana: fue rescatado después de cuatro horas.

Este jueves por la noche se llevó adelante un operativo de rescate en el cerro Ventana de Bariloche luego de que se denunciara la desaparición de una persona que se encontraba en la zona.

Según lo confirmado por medios locales, la denuncia fue recibida a las 19:15 en la Subsecretaría de Protección Civil y, desde allí, se activó el protocolo correspondiente para dar con él.

La búsqueda estuvo a cargo de guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi , quienes desplegaron el operativo en el sector del cerro Ventana. Finalmente, cerca de las 23:15, lograron dar con el hombre, quien sería residente de la localidad.

Durante la noche, el movimiento de los equipos de rescate también pudo ser advertido desde distintos sectores del Alto de la ciudad, donde vecinos observaron las luces utilizadas durante el operativo en la zona de montaña.

Una vez localizado, el hombre pudo ser asistido y el procedimiento concluyó sin que, de acuerdo con la información publicada hasta el momento, se informaran mayores inconvenientes.

Además de los guardaparques, quedaron en apresto SPLIF, Protección Civil, Gendarmería Nacional y el Club Andino Bariloche (CAX) ante la eventual necesidad de ampliar la intervención.

Recomendaciones sobre senderismo

Informate sobre los sectores a visitar con los Guardaparques del área.

Leé atentamente los carteles informativos.

Recordá registrarte antes de iniciar los senderos habilitados e informate sobre sus condiciones. El registro de trekking es obligatorio .

. Considerá los tiempos de recorrido y realizalos siempre con luz natural .

. Informate sobre el nivel de dificultad del itinerario que querés seguir. En zonas montañosas es posible que se requiera entrenamiento previo.

Antes de partir, asegurate de que las condiciones climáticas sean las adecuadas para realizar el recorrido

Evitá abandonar los caminos y tomar atajos.

Hacé pausas para descansar.

El agua en los ríos y arroyos puede no ser potable. Planificá tu salida llevando agua .

. No comas ningún tipo de fruta ni planta salvaje.

Tené cuidado con picaduras de insectos y otros animales.

Transitá y acampá solo en los sitios habilitados.

Usá repelente, sombrero y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.

Desde la administración de Parques Nacionales se recomienda que, antes de hacer senderismo en un área protegida, te hagas las siguientes preguntas para garantizar tu propia seguridad:

¿Conocés el nivel de dificultad del sendero/recorrido que vas a realizar? ¿Tu estado físico se encuentra acorde a la actividad que vas a llevar adelante?

Si va a realizar un recorrido mayor a 6 horas en el mismo día, ¿el horario de inicio te permite regresar con luz solar? (considerá el tiempo de descanso en el recorrido y un margen por eventualidades).

Además, se hace hincapié en la importancia de contar con indumentaria y el equipamiento acordes a la actividad y a las temperaturas que puedan llegar a implementarse. Asímismo, es importante tener agua y alimentos en las cantidades suficientes para todo el recorrido; recordando que el agua de las vertientes puede no ser segura para consumo.

En caso de ocurrir algún incidente durante el recorrido, las líneas de emergencia son: 103, 105 o 911.