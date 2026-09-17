Un jubilado falleció mientras realizaba trámites en un banco de Río Negro

Según lo trascendido el hombre de 71 años, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio y murió en el lugar.

Cerca de las 11.30 de la mañana de este jueves, un jubilado falleció mientras realizaba trámites en una entidad bancaria en pleno centro de Bariloche . El operativo policial desplegado en la calle céntrica llamó la atención de vecinos y comerciantes de la zona, que vieron cómo se cortaba la circulación y personal de seguridad se hacía presente en el lugar.

Según logró confirmar El Cordillerano, el hombre de 71 años se encontraba dentro del banco cuando perdió el conocimiento. En esta misma línea de información, trascendió mediante testigos que se encontraban en el lugar que el jubilado había sufrido un paro cardíaco y que, a pesar de las maniobras realizadas, murió en el lugar.

El Banco Macro , ubicado en Mitre 433, no realizó declaraciones a medios de comunicación. Sin embargo se confirmó que, producto de este suceso y en marco de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, la sucursal permanece cerrada para la atención al público. Sin embargo, mantienen habilitado el sector de cajeros automáticos.

Conmoción en el centro de Bariloche por un colectivo que se prendió fuego

Luego del despliegue realizado por la trágica situación vivida en el Banco Macro, personal policial de la Unidad Segunda de San Carlos de Bariloche, se hizo presente en 9 de julio y Mitre tras ser informados de un colectivo particular que comenzó a prenderse fuego mientras estaba estacionado.

Según medios locales, los propietarios del colectivo actuaron rápidamente y lograron sofocar el principio de incendio utilizando los extintores que se encontraban en el interior del rodado, evitando que las llamas se propagaran. Hasta el momento, no fueron confirmadas las causas que provocaron el inicio del fuego.

Los jubilados y pensionados del Alto Valle Oeste han elegido la unidad para luchar por sus derechos y reivindicaciones más sentidas. Quieren mejores servicios del PAMI y cobrar mejores ingresos. Concretarán una gran protesta en junio.

PAMI: reclaman que se regularice la atención y la continuidad de las prestaciones en la Patagonia

El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, reclamó información sobre la reciente suspensión de la atención a afiliados del PAMI en provincias de la Patagonia. El legislador solicitó que se arbitren los medios necesarios para regularizar la situación y garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.

En su proyecto de resolución, se insta a la Cámara de Diputados a "expresar su preocupación por la grave situación que atraviesa actualmente el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) en la Patagonia, ante el conflicto con prestadores privados de salud de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa", los que suspendieron sus servicios "por la falta de actualización de los aranceles que abona el organismo".

Pedido de información sobre el PAMI

Por ello, se solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del PAMI y en virtud de lo establecido por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, brinde información sobre cuatro aspectos que se detallan en el texto.

Los requerimientos a dilucidar incluyen el estado actual de las negociaciones con las entidades prestadoras privadas de salud de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, y los motivos del atraso en la actualización de los aranceles que PAMI abona por las prestaciones médicas.

También se pide el cronograma previsto para "la recomposición de los valores arancelarios adeudados a los prestadores de la región patagónica, indicando monto y fecha efectiva de percepción del incremento comprometido para el año 2026".