PAMI suspenderá su atención por 24 horas en Río Negro: Qué ciudades afecta y cuándo será

La medida afectará a más de 300.000 afiliados en cuatro provincias que se encontrarán con las puertas cerradas.

Las clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut confirmaron la suspensión total de la atención a los afiliados de PAMI durante las 24 horas del próximo lunes 24 de agosto . La drástica medida impacta de lleno en la red prestacional de la región y deja en vilo a una masa de jubilados y pensionados que depende de estos centros para sus tratamientos.

Ante el atraso de los valores de las prestaciones, las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro , Chubut y La Pampa anunciaron la suspensión total de la atención por el lapso de 24 horas para los afiliados de PAMI

Esta medida se le suma a la que vienen desarrollando desde hace un par de meses como la de restricción de las consultas de guardia para afiliados de la obra social nacional como consecuencia de un prolongado conflicto que mantienen ante la falta de una recuperación progresiva de esos valores.

El vocero y gerente de Juan XXIII, una de las clínicas de las 32 instituciones que conformamos este grupo de prestadores de PAMI para Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, Andrés Sabalette, indicó que desde hace meses vienen intentando alcanzar las actualizaciones de las condiciones económicas del contrato con PAMI.

Aclaró que existe un diálogo abierto con las autoridades a nivel regional y nacional, incluso consideran que el reclamo es legítimo, pero “lo que no aparecen son soluciones concretas suficientes. Los avances que hemos tenido han sido más que mínimos y absolutamente insuficientes”.

De cuánto es el retraso de los valores

El contador Sabalette explicó que recién el primer aumento del presente año se cobrará a fines de septiembre u octubre de este 2026 y será de aproximadamente un 6% real (8% nominal), frente a una inflación que para entonces estará “por encima del 20”. Señaló que esto profundiza el “75% de retraso en los aumentos de las actualizaciones de los aranceles de PAMI versus inflación en los últimos 2 años y medio".

Dijo que “haría falta una actualización de un 75% sobre los precios actuales para quedar alineados con la inflación”. Aunque lo consideró “una utopía. Nosotros tampoco pretendemos semejante ajuste”. Sostuvo que lo que pretenden es que exista un plan progresivo, de forma tal que de aquí a un cierto tiempo de ese 75% perdido haya un porcentaje importante de recupero.

Se puntualizó en que la pérdida del valor real de los aranceles con que PAMI retribuye los servicios médicos que brindan alcanza a un 75% en relación a la inflación, si se mide solamente el período que abarca los dos últimos años y medio: 341% de inflación vs. 143% de actualizaciones de valores PAMI.

El gerente recordó que "en 2025, frente a una inflación del 32,5%, PAMI otorgó un incremento de solo el 16%. Este año, el aumento representará apenas una tercera parte de la inflación proyectada".

La medida que dispusieron desde las clínicas

El sector busca visibilizar una crisis financiera insostenible provocada por un desfasaje arancelario acumulado.

Desde las clínicas se informó que “aún cuando se reconoce la legitimidad del reclamo, los prestadores hemos dispuesto una suspensión total de la atención durante 24 horas el lunes 24 de agosto de 2026. Lamentamos los inconvenientes que esta situación causa a los afiliados, pero, como lo venimos manifestando, el sistema y la atención continuará deteriorándose, en la medida que PAMI y/o las autoridades nacionales que correspondan no definan políticas que resuelvan el financiamiento necesario para la atención médica”.

Sabalette dijoque esperan que haya una propuesta desde PAMI antes del lunes 24. "Preferimos no enfocarnos en el escenario más pesimista, que sabemos que es una posibilidad. Preferimos poner la la cabeza y los esfuerzos y las expectativas en que esto genere esta nueva visibilidad, que generen las autoridades alguna reacción positiva y nos permita, insisto, al menos un inicio progresivo de recupero de precios. Ese ese es nuestro objetivo".

No obstante, agregó que "si esto no se logra, evaluaremos luego qué caminos tomamos y qué hacemos con las prestaciones".