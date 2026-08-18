Proponen exigir dos años de residencia para ser docente en Río Negro.

El proyecto fue elaborado por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene , de la UCR, y plantea priorizar a quienes se formaron en la región , consolidar la estabilidad de los equipos de educadores y garantizar que el personal tenga conocimiento de las particularidades geográficas y socioculturales de las que provienen los estudiantes.

La propuesta legislativa plantea modificar el Estatuto Docente rionegrino para establecer como requisito excluyente acreditar al menos dos años de residencia continua e inmediata anterior en la provincia.

Entre los fundamentos, los autores sostienen que la labor docente tiene un impacto social y comunitario y argumentan que ''la exigencia de un período mínimo de residencia previa no constituye una limitación arbitraria, sino una herramienta razonable para promover el arraigo, favorecer la estabilidad institucional, fortalecer el empleo local y garantizar una mejor integración del docente a la comunidad educativa'', según se expresa en el proyecto.

En ese sentido, los legisladores también plantean que otorgar ''dos años de prioridad para nuestras/os jóvenes rionegrinas que se comprometen con la tarea de educar a nuestros niños y niñas, a partir del ingreso a la carrera docente, nos parece una medida absolutamente razonable y equilibrado'', de acuerdo con los fundamentos de la iniciativa.

Para evitar que el requisito afecte la cobertura de cargos docentes, el texto contempla que la reglamentación establezca excepciones aplicables “excluyentemente a situaciones de vacancia y/o especialidad o perfiles críticos”.

La iniciativa menciona como antecedentes normativas vigentes en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En este sentido, sostienen que la exigencia de residencia previa no vulneraría el principio de igualdad constitucional.

Según los fundamentos, el objetivo es avanzar en una planificación eficiente del sistema educativo y fortalecer una educación situada, junto con el arraigo, la estabilidad institucional y el empleo local.

Para UnTER el proyecto es ''inconsulto''

De manera oficial, el gremio que nuclea a los trabajadores docentes en Río Negro expresó su repudio ante esta propuesta y expresaron: ''Resulta inaceptable la atribución que se han tomado algunxs funcionarixs para modificar nuestro Estatuto de forma tan liviana e inconsulta''. Asímismo confirmaron que, en ninguna instancia los docentes fueron informados ni consultados para avanzar con un proyecto que modificaría sus condiciones de trabajo.

Nuevas leyes en Río Negro: qué cambia para docentes

La Legislatura rionegrina sesionó el pasado 6 de agosto y allí, sancionó la ley que incorpora incentivos por arraigo local y formación provincial para docentes. La norma modifica el Estatuto del Personal Docente e introduce beneficios concretos en el puntaje de los educadores.

El proyecto establece que maestros y profesores egresados de institutos de formación docente continua de Río Negro recibirán cuatro puntos adicionales en su legajo, lo que impactará directamente en el orden de mérito para cargos y suplencias.

Además, el beneficio se extiende a quienes hayan obtenido sus títulos en universidades nacionales con sedes en la provincia o acrediten domicilio legal en Río Negro al momento de iniciar su legajo profesional.

El legislador Facundo López (JSRN) destacó que la redacción final del proyecto amplía el alcance original. “Se incorporó no solo al Instituto de Patagones, sino también a las universidades nacionales con presencia en la provincia”, explicó durante la sesión.

Por su parte, la coautora Soraya Yauhar detalló que la reglamentación definirá los criterios específicos para acceder al puntaje adicional, con el objetivo de fortalecer la permanencia de profesionales formados en el territorio provincial.