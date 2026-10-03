Unter llevó a la Corte Suprema el reclamo por las jubilaciones docentes en Río Negro

El gremio presentó un amparo contra la Provincia y ANSES. Exige regularizar aportes previsionales y evitar que la deuda recaiga sobre los trabajadores.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ) profundizó su reclamo por las dificultades que atraviesan docentes al momento de jubilarse y decidió llevar la discusión al máximo tribunal del país, con cuestionamientos hacia el Estado provincial y el organismo previsional nacional.

El Consejo Directivo Central presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Río Negro y la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). La acción busca que se regularice la situación de aportes y contribuciones vinculados con los salarios docentes .

Según informó el sindicato, el planteo apunta particularmente al pago de conceptos salariales no remunerativos y al impacto que esa estructura tendría sobre los aportes previsionales. También reclamaron que una eventual deuda no termine siendo afrontada por trabajadores activos o quienes buscan jubilarse.

Desde la conducción gremial remarcaron que el conflicto no afecta únicamente a quienes actualmente tramitan su retiro, sino que tiene consecuencias sobre toda la carrera laboral docente. Por ese motivo, también anunciaron acciones administrativas desde las distintas seccionales de la provincia.

Unter apuntó contra la Provincia por las demoras

“El Gobierno de Río Negro debe hacerse responsable de las demoras y dificultades que atraviesan los docentes al momento de acceder a su jubilación”, sostuvo el Consejo Directivo Central al comunicar la presentación judicial realizada ante la Corte Suprema.

El sindicato aseguró que el propio Estado provincial reconoció inconvenientes relacionados con aportes y contribuciones patronales que no habrían sido ingresados correctamente. Para Unter, esta situación repercute posteriormente cuando los trabajadores comienzan los trámites para acceder al beneficio previsional.

Uno de los puntos centrales del reclamo se remonta a 2021. Ese año, Río Negro suscribió con ANSES el Convenio 11-69/21, mediante el cual asumió el compromiso de no continuar abonando sumas salariales sin el correspondiente ingreso de las obligaciones de seguridad social.

“Sin embargo, la utilización de conceptos no remunerativos continuó y la deuda previsional se agravó”, cuestionó el gremio. La organización sindical considera que tanto la Provincia como ANSES tienen responsabilidades vinculadas con el cumplimiento y control del acuerdo firmado.

Estefania Petrella

Reclaman una solución para todos los docentes

El gremio recordó además que el Consejo Provincial de Educación estableció, mediante la Resolución 5933/21, un mecanismo de regularización destinado a trabajadores próximos a acceder a la jubilación. Para el sindicato, ese esquema resulta insuficiente frente a la dimensión del problema planteado.

“Desde Unter sostenemos que la solución debe alcanzar a toda la docencia, porque el problema no comienza cuando llega el momento de jubilarse: se genera durante la vida laboral”, expresó la conducción provincial al fundamentar el reclamo presentado.

En ese sentido, el sindicato pretende que se regularicen los aportes y contribuciones, se rectifiquen las declaraciones previsionales correspondientes y, especialmente, que los costos derivados de esa situación no sean trasladados a docentes en actividad ni a quienes se encuentran próximos a jubilarse.

Paralelamente, las 18 seccionales impulsarán reclamos administrativos destinados a identificar los expedientes previsionales que presentan demoras. La intención, explicaron, será relevar cada situación y exigir respuestas concretas respecto de los trámites que todavía permanecen pendientes.

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El gremio cuestionó la estructura salarial docente

Otro de los argumentos incorporados por la organización sindical está relacionado directamente con la composición de los haberes. Según afirmaron “aproximadamente el 40% de nuestro salario tiene carácter remunerativo y el 60% corresponde a conceptos no remunerativos”.

Para el gremio, esta distribución tiene consecuencias que exceden el momento de la jubilación, debido a que también repercutiría sobre los aportes previsionales, el financiamiento del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) y la carrera salarial de los trabajadores de Educación.

“Discutir jubilaciones es también discutir salario”, remarcaron. A partir de esa posición, el sindicato volvió a exigir al Gobierno provincial la apertura de una instancia de negociación que permita abordar de manera conjunta los diferentes reclamos que mantiene el sector docente.

Pedido de una nueva convocatoria a paritaria

La organización reclamó una “convocatoria inmediata a paritaria” para discutir salarios, funcionamiento del IPROSS, auditorías médicas privadas, condiciones laborales, formación y política educativa. Consideró que esos puntos forman parte de una discusión integral sobre la situación de los trabajadores.

“El Gobierno no puede responder a cada problemática de manera aislada, ni limitarse a soluciones particulares”, sostuvo la conducción sindical. El planteo busca que la discusión previsional se incorpore a una negociación más amplia entre el Ejecutivo provincial y los representantes docentes.