El Registro Civil Móvil llega al Alto Valle: dónde estará y qué trámites se podrán hacer

Un nuevo operativo del Registro Civil Móvil se desplegará en el Alto Valle.

El Registro Civil Móvil llega al Alto Valle con un cronograma de atención que permitirá a vecinos realizar distintos trámites.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro tendrá cinco jornadas consecutivas y recorrerá distintos barrios de General Roca . En cada punto se ofrecerán prestaciones específicas, entre ellas renovaciones, cambios de domicilio, reposiciones por extravío y trámites por documentación vencida.

El operativo comenzará el lunes 5 de octubre y continuará hasta el viernes 9, con atención en tres sectores diferentes de la ciudad. Desde Provincia destacaron que la propuesta apunta a facilitar el acceso a gestiones esenciales directamente en los barrios.

El cronograma del Registro Civil Móvil

La primera jornada se desarrollará el lunes 5 de octubre en Colonia 17 de Octubre. La unidad estará ubicada en Pasaje 3 N° 6640, entre Petunias y Pasaje 2, donde se recibirán trámites vinculados con renovaciones obligatorias del DNI.

En ese punto podrán acercarse las familias que necesiten gestionar las actualizaciones correspondientes a niños de entre 5 y 8 años. También se realizarán las renovaciones obligatorias previstas para adolescentes que hayan alcanzado los 14 años.

El recorrido continuará durante el martes 6 y miércoles 7 de octubre en Chacra Monte. La atención se concentrará en el Playón Chacra Monte, ubicado en el sector de las calles Lago Lolog y Los Coihues.

Durante esas dos jornadas, las prestaciones estarán destinadas principalmente a quienes necesiten realizar un cambio de domicilio en su DNI. Además, podrán acercarse aquellas personas que requieran una nueva documentación debido al extravío del documento anterior.

De esta manera, quienes residan en ese sector tendrán durante dos días consecutivos la posibilidad de resolver las gestiones sin trasladarse hacia otras zonas de General Roca, una alternativa especialmente pensada para facilitar el acceso territorial a los servicios públicos.

Atención por DNI vencidos

La última etapa del recorrido se realizará durante el jueves 8 y viernes 9 de octubre. En ambas jornadas, el Registro Civil Móvil se instalará en el barrio 500 Viviendas para completar el cronograma previsto para la ciudad.

La atención se brindará en el Salón de Usos Múltiples ubicado en Lapataia N° 130. En este caso, el operativo estará destinado a quienes necesiten realizar trámites relacionados con el vencimiento de su documentación personal.

La presencia de la unidad móvil permitirá concentrar diferentes gestiones durante toda la semana, aunque los trámites disponibles variarán según el barrio y la fecha. Por ese motivo, los interesados deberán tener en cuenta el cronograma antes de acercarse.

El ministro de Gobierno provincial, Agustín Ríos. Gobierno Río Negro

Buscan acercar los trámites a los barrios

Desde el Gobierno provincial explicaron que el despliegue forma parte de una política destinada a ampliar el acceso a los servicios del Registro Civil, especialmente mediante operativos territoriales que permitan atender directamente en distintos sectores de las ciudades rionegrinas.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó la importancia de acercar estas herramientas a los vecinos para evitar traslados y facilitar gestiones que forman parte de la vida cotidiana de numerosas familias de la provincia.

“Seguimos llevando los servicios del Gobierno a los barrios, porque sabemos que muchas veces resolver un trámite cerca de casa hace una diferencia”, afirmó Ríos al referirse al nuevo recorrido programado para el Alto Valle.

El funcionario agregó que “la decisión es estar presentes, simplificar las gestiones y generar respuestas concretas para cada rionegrino”, al destacar el objetivo de profundizar la presencia territorial de las distintas áreas de la administración provincial.