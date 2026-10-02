Un camionero brasileño llegó al temido puente de Cipolletti y mostró cómo pasar sin quedar encajado

El transportista registró la maniobra bajo las vías de la Ruta 151 y explicó cuál es la velocidad clave, cuántos centímetros tenía de margen y por qué algunos vehículos directamente no pueden cruzar.

Un camionero brasileño grabó un video en TikTok sobre cómo pasar el puente ferroviario en la ruta 151 de Cipolletti y se volvió viral.

Un camionero brasileño convirtió uno de los cruces más complicados para el transporte pesado de Cipolletti en una particular clase práctica. Grabó el momento exacto en el que atravesó el histórico puente ferroviario de la Ruta Nacional 151 y explicó cómo hacerlo sin quedar atrapado.

“ Las famosas vías de Cipolletti ”, expresó el conductor al comenzar la grabación que rápidamente empezó a circular tras su publicación en TikTok. Desde la cabina mostró la maniobra y brindó algunos consejos para quienes llegan al lugar con vehículos de grandes dimensiones.

El usuario (@rafaelfreitaschofer) conocía las medidas de su camión y sabía que podía superar el obstáculo. Sin embargo, dejó en claro que tener centímetros suficientes no alcanza: la velocidad y la forma de atravesar el desnivel también resultan determinantes para evitar golpear la estructura.

Su recomendación fue avanzar prácticamente a paso de hombre. Según relató, atravesó el sector a una velocidad de apenas tres o cuatro kilómetros por hora, mientras prestaba especial atención a los movimientos de la cámara frigorífica que transportaba.

Estefania Petrella

La clave para pasar debajo de las vías de Cipolletti

“Se pasa tranquilo, acabo de pasar por allí a 3, 4 kilómetros por hora. Pasando despacio”, explicó el camionero mientras mostraba desde el interior de la cabina las reducidas dimensiones que quedan disponibles para los vehículos de mayor porte.

El problema no está únicamente relacionado con la altura máxima del puente. El desnivel existente en el pavimento puede provocar que el movimiento del vehículo eleve momentáneamente alguna parte del semirremolque y termine generando un impacto contra la estructura ferroviaria.

“La cámara frigorífica brasileña pasa, solo hay que pasar muy despacio porque tiene una grieta abajo. Si se golpea la parte superior, entonces raspa”, detalló el conductor durante la grabación difundida en las redes sociales.

Las imágenes permiten dimensionar la precisión necesaria. Mientras el camión avanza lentamente, la parte superior del vehículo queda muy cerca de la estructura, una situación que explica por qué cualquier diferencia de centímetros puede terminar provocando un nuevo inconveniente.

No todos los camiones brasileños pueden atravesarlo

El camionero también aprovechó la grabación para explicar una diferencia fundamental entre algunos semirremolques utilizados en Argentina y determinados vehículos provenientes de Brasil. En ese caso, la altura directamente puede convertir el cruce en una maniobra imposible.

Mientras esperaba y observaba el paso de otra unidad, utilizó el ejemplo para explicar cuáles pueden atravesar las vías. Según indicó, algunos semirremolques argentinos tienen dimensiones compatibles con la altura disponible debajo de la histórica estructura ferroviaria.

“Ahora se está pasando un semi argentino, pero los semis brasileños no pasan. No pasa. No pasa porque tiene 4,40, y las cámaras frigoríficas tienen 4,10”, explicó al comparar las dimensiones de ambos tipos de vehículos.

Esos 30 centímetros de diferencia resultan decisivos en uno de los puntos más conocidos de la Ruta Nacional 151 a su paso por Cipolletti. Para quienes desconocen el sector, intentar avanzar sin considerar la altura puede terminar con el vehículo encajado.

Anahí Cárdena

Un histórico problema para Cipolletti y el Tren del Valle

El puente ferroviario se convirtió con el paso de los años en un punto conflictivo para la circulación pesada. Los episodios de camiones que golpearon o quedaron atrapados debajo de la estructura forman parte de una problemática conocida por quienes transitan habitualmente este acceso.

Pero las consecuencias de los impactos no quedan limitadas a las complicaciones viales. Sobre esa misma estructura se encuentra la traza ferroviaria utilizada por el Tren del Valle para conectar Cipolletti con la ciudad de Neuquén, atravesando el río Neuquén.

Los golpes de vehículos de gran porte contra el puente pueden comprometer la infraestructura ferroviaria y obligar a realizar inspecciones, reparaciones y verificaciones antes de habilitar nuevamente el paso seguro de las formaciones sobre las vías.

En ese escenario, el video del camionero brasileño terminó transformándose en una singular guía para otros transportistas. Su fórmula parece sencilla, aunque exige precisión: conocer exactamente la altura del vehículo, reducir la velocidad al mínimo y evitar cualquier movimiento brusco durante el cruce.