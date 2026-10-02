El comercio cipoleño se activa para el Día de la Madre con millonarios premios e innovación digital

José Luis Bunter , referente del sector, contó a LM Cipolletti las últimas novedades. "Hay movimiento y entusiasmo en torno a las iniciativas anti-crisis", dijo.

Los locales se preparan para el Día de la Madre del próximo 18.

La Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti celebró los resultados de una serie de iniciativas destinadas a impulsar las ventas locales y modernizar a las pymes de la ciudad. José Luis Bunter , referente de la entidad, indicó que de esta manera buscan brindar herramientas concretas frente al contexto económico actual para premiar la fidelidad de los consumidores e integrar la tecnología en el comercio de cercanía.

Así, en el marco de las festividades por el Día de la Madre -18 de octubre-, la Cámara local sumó a Cipolletti a una acción articulada junto a la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . Se trata de un sorteo unificado que reunirá a todas las cámaras rionegrinas y repartirá 9 millones de pesos en premios , incluyendo motos, bicicletas y otros rubros.

Cualquier local comercial interesado en sumarse solo debe contactarse con la entidad empresarial para recibir un código QR y el material publicitario correspondiente. La dinámica es sencilla: el cliente acude al comercio adherido, escanea el código con su teléfono celular y queda automáticamente registrado para participar del sorteo.

"Es un esquema en el que ganan todos: el cliente compite por grandes premios y el negocio fortalece la base de datos de sus compradores habituales", destacó Bunter en charla con LM Cipolletti.

Estefania Petrella

Además, remarcó la buena recepción de la iniciativa: "Hay un movimiento importante y entusiasmo en la gente; hoy nadie te regala nada. Es un premio para los clientes leales y un incentivo para defender la compra local frente al creciente comercio online".

Capacitación récord en Inteligencia Artificial y promociones agresivas

A la par de las promociones de sorteos, la entidad enfoca sus esfuerzos en la transformación digital de las pymes locales. La demanda de formación sobre Inteligencia Artificial y redes sociales superó las instalaciones de la Cámara de Comercio, obligando a trasladar los encuentros "a las salas de un hotel céntrico".

Según explicó Bunter, los Comerciantes que aplican estas herramientas "logran incrementar sus ventas de manera directa y regresan incentivados a seguir capacitándose. A esto se le suman estrategias comerciales tradicionales que buscan amortiguar la crisis económica, tales como promociones 2x1 y descuentos del 50 % articulados en los distintos rubros".

Rumbo al Cyber Monday 2026

Como próximo paso en la agenda de desarrollo comercial, los negocios de Cipolletti se preparan para formar parte del Cyber Monday 2026. Esta acción permitirá a las empresas y comercios locales no solo potenciar el consumo dentro de la ciudad, sino también expandir su oferta y vender a clientes de todo el país.