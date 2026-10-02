Repudio por destrozos en una plaza de Cipolletti: "Nos cuesta caro a todos"

La Escuela Municipal de Básquet repudió los daños registrados en El Manzanar y pidió colaboración a los vecinos para proteger los espacios deportivos.

Este viernes, la palza del barrio El Manzanar amaneció con destrozos en los aros de basquet.

La jornada de este viernes comenzó con una lamentable noticia para los vecinos del barrio El Manzanar , donde encontraron destrozado parte del equipamiento deportivo instalado en la plaza y utilizado diariamente por chicos y jóvenes.

El daño fue detectado durante las primeras horas del día y afectó directamente a uno de los tableros de básquet del espacio público. Las imágenes generaron rápidamente indignación por el estado en el que quedó la estructura.

La situación tuvo una repercusión especial porque el equipamiento había sido incorporado recientemente para mejorar las condiciones de quienes utilizan la cancha . Ahora, el sector quedó parcialmente inutilizado debido a los daños provocados de manera intencional.

Desde la Escuela Municipal de Básquet de Cipolletti (EMB) repudiaron lo sucedido y difundieron un contundente comunicado para expresar su malestar. Además, remarcaron el esfuerzo necesario para incorporar infraestructura deportiva en los distintos barrios cipoleños.

“Construir cuesta mucho, destruir toma un segundo”, fue la frase elegida por la institución para encabezar el mensaje difundido luego de conocerse los destrozos registrados en la plaza ubicada en el barrio El Manzanar.

El repudio de la Escuela Municipal de Básquet

Desde la institución recordaron que hacía poco tiempo habían celebrado la instalación del nuevo equipamiento, destinado principalmente a brindar mejores condiciones para los chicos que practican básquet y utilizan habitualmente el espacio público.

“Hace muy poco tiempo celebrábamos la llegada de equipamiento deportivo de excelente calidad para que todos los chicos tuvieran un lugar digno donde jugar. Hoy nos encontramos con el tablero completamente destruido ”, lamentaron desde la Escuela Municipal.

El hecho generó especial preocupación porque el daño no solamente afecta un elemento material, sino que también condiciona las actividades deportivas de quienes concurren diariamente a la plaza para entrenar, jugar o compartir un momento de recreación.

“Es doloroso ver cómo el mal comportamiento de unas pocas personas perjudica las prácticas deportivas de la mayoría”, cuestionaron desde la institución, al repudiar los destrozos y advertir sobre las consecuencias que generan este tipo de episodios.

Desde la Escuela Municipal hicieron especial hincapié en que la infraestructura instalada en las plazas pertenece a toda la comunidad y destacaron la importancia de preservar aquellos sectores destinados al deporte, la recreación y el encuentro entre vecinos.

“El deporte es inclusión y salud, y la infraestructura pública nos pertenece a todos”, expresaron en el comunicado. También remarcaron que recuperar los elementos dañados implica nuevamente destinar recursos para reparar aquello que había sido incorporado recientemente.

“Romper un tablero no es una travesura”

Uno de los fragmentos más contundentes del comunicado estuvo dirigido a dimensionar las consecuencias económicas y sociales de estos actos. Desde la institución rechazaron que este tipo de daños puedan ser considerados simplemente como una travesura.

“Romper un tablero no es una travesura; es una pérdida de recursos que nos cuesta caro a todos los cipoleños”, enfatizaron desde la Escuela Municipal de Básquet tras conocer las condiciones en las que había quedado el equipamiento.

Las plazas y playones deportivos barriales se transforman diariamente en puntos de encuentro para numerosas familias. Por ese motivo, cualquier daño sobre sus instalaciones termina repercutiendo directamente sobre quienes utilizan esos espacios para practicar deportes o realizar actividades recreativas.

El pedido a los vecinos de El Manzanar

Ante lo ocurrido, desde la Escuela Municipal de Básquet también realizaron un pedido concreto a los vecinos para que colaboren en el cuidado de la plaza y alerten cuando observen situaciones que puedan terminar provocando daños.

“Le pedimos a los vecinos que si ven situaciones de vandalismo, se involucren y las denuncien”, solicitaron desde la institución, que insistió en la importancia del compromiso comunitario para preservar las instalaciones recientemente incorporadas al espacio público.