Fue por una tentativa de robo calificado, un encubrimiento agravado y dos tentativas de robo simple. La sentencia quedó firme en la misma audiencia, tras un acuerdo entre las partes.

Condenaron a un joven a tres años y medio de prisión por un robo con arma y otros delitos en Cipolletti. Foto MPF.

Un joven fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por una serie de delitos contra la propiedad cometidos en Cipolletti . Al renunciar las partes a los plazos de apelación, la sentencia quedó firme en la misma audiencia, realizada este viernes en el Foro Penal.

La fiscal Eugenia Vallejos detalló que el primer hecho ocurrió el 3 de agosto en el barrio Villarino. Según la acusación, el imputado interceptó a un motociclista, lo amenazó con un arma de fuego y se dio a la fuga sin lograr llevarse el vehículo. Por ese episodio fue condenado por robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.

Además, se le atribuyó el delito de encubrimiento agravado. El joven fue detenido el 4 de agosto en el barrio Managua mientras circulaba en una moto que tenía pedido de secuestro por un robo denunciado ese mismo día en el barrio Anai Mapu. Por este hecho permanecía con prisión preventiva desde el 5 de agosto, en aplicación de la ley de reiterancia.

Durante la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscalía argumentó la necesidad de la prisión preventiva no solo por la reiteración delictiva, sino también por los riesgos procesales, ya que el acusado no pudo ser localizado en el domicilio que había declarado previamente.

Por su parte, el defensor oficial Horacio Bridges Doyhenard no se opuso a la formulación de cargos, pero rechazó el encarcelamiento y solicitó como alternativa el uso de una tobillera electrónica con rastreo satelital.

Francisco Sánchez

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Rita Lucía dio por formulados los cargos, habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de un mes.

El expediente incluyó también dos tentativas de robo simple ocurridas el 20 de junio, cerca de las calles Perú y Belgrano. Ese día, el joven intentó sustraer la rueda de auxilio de una camioneta y, al mismo tiempo, quiso robarle a una mujer que estaba dentro de un auto. No logró su objetivo en ninguno de los dos casos.

Durante la audiencia, la fiscalía confirmó que el acusado no tenía antecedentes penales y que las víctimas dieron su conformidad para resolver el caso por esta vía. El joven reconoció expresamente su responsabilidad en todos los hechos y el defensor oficial, Marcelo Caraballo, avaló las calificaciones legales.

Tras escuchar el acuerdo, el juez Guillermo Merlo y las juezas Agustina Bagniole y Florencia Caruso dictaron la sentencia condenatoria, dispusieron el pago de las costas del proceso y ordenaron el traslado inmediato del condenado al penal provincial para comenzar a cumplir la pena.