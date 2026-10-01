Tres vehículos eran buscados y los encontraron por sorpresa: dos choques y un llamado al 911 fueron la clave

Una camioneta buscada desde 2011 y dos motos con pedidos de secuestro fueron detectadas en distintos procedimientos policiales.

Tres vehículos eran buscados y los encontraron por sorpresa: choques y un llamado al 911 fueron la clave.

Tres procedimientos policiales realizados en Catriel y General Roca permitieron recuperar vehículos que tenían pedidos de secuestro vigentes . En dos casos, las detecciones se produjeron luego de siniestros viales , mientras que el tercero surgió a partir de un llamado al 911 RN Emergencias.

En todos los procedimientos, la verificación de los vehículos permitió descubrir que eran buscados por la Justicia y derivó en nuevas actuaciones por presunto encubrimiento .

Uno de los casos ocurrió en Catriel, donde una camioneta estuvo involucrada en un siniestro vial sobre calle Córdoba. El conductor impactó contra un ciclista y se retiró del lugar.

Sin embargo, efectivos de la Comisaría 9ª lograron localizarlo posteriormente. Con la colaboración de Tránsito Municipal, los agentes realizaron la verificación del vehículo y descubrieron un dato que cambió el rumbo del procedimiento: la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente por hurto desde octubre de 2011.

Además, los efectivos constataron que el conductor circulaba con la licencia vencida.

El ciclista fue trasladado al hospital y recibió el alta médica con lesiones leves. La Fiscalía dispuso actuaciones por el siniestro y por encubrimiento, mientras que la camioneta quedó secuestrada.

En Roca, otro choque permitió encontrar una moto buscada

Otro de los procedimientos ocurrió en J.J. Gómez, donde un choque entre dos motocicletas terminó con el hallazgo de un rodado que tenía pedido de secuestro.

El siniestro se produjo en la esquina de Félix Heredia y General Paz. Dos personas fueron trasladadas al hospital y recibieron atención por lesiones leves.

Al verificar los números de motor y chasis, los policías descubrieron que una Gilera Sahel era buscada desde noviembre de 2025, a partir de un pedido realizado por la Comisaría 47ª.

Los dos rodados fueron trasladados a la dependencia policial y se iniciaron actuaciones judiciales por presunto encubrimiento.

Un llamado al 911 permitió recuperar otra moto

El tercer caso se produjo también en General Roca, pero esta vez no hubo un accidente de tránsito. La recuperación surgió a partir de un aviso realizado al 911 RN Emergencias.

El propietario de una Honda Wave 110 cc, que había sido robada diez días antes, alertó a las autoridades después de advertir que la motocicleta era trasladada hacia una estación de servicio.

Con esa información, efectivos de la Comisaría 3ª localizaron el rodado en la zona de avenida Roca y Bolivia. Al verificar sus datos, confirmaron que tenía un pedido de secuestro vigente.

El conductor, un joven de 20 años, fue notificado y quedó emplazado en una causa por presunto encubrimiento. La motocicleta, en tanto, fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

Tres hallazgos a partir de situaciones diferentes

Los tres procedimientos tuvieron un punto en común: los vehículos eran buscados y fueron detectados a partir de intervenciones que se originaron por motivos diferentes.

Una camioneta apareció tras un choque en Catriel, una moto fue identificada luego de otro siniestro en Roca y una segunda motocicleta pudo ser recuperada gracias al aviso de su propietario al sistema de emergencias.