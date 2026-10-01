Tras la lluvia y el granizo, un alerta inquietante para octubre y toda la primavera en el Alto Valle: "Hasta enero..."

Mauricio Gorostarzu, encargado de la Estación Meteorológica Cipolletti, reveló lo que se viene a LMC. El clima "extraño", a corto y mediano plazo en la región.

Tras el reciente episodio de caída de granizo que encendió las alarmas, el Alto Valle se prepara para una continuidad de clima hostil . Las condiciones de inestabilidad irán en aumento en toda la región debido al "ingreso de una masa de aire húmedo procedente del Atlántico que se combinará con un centro de baja presión ubicado en las costas centrales de Chile".

Mauricio Gorostarzu , observador meteorológico de superficie y encargado de la estación meteorológica Cipolletti , detalló a LM Cipolletti el panorama para los próximos días y advirtió sobre la inquietante persistencia de estos fenómenos meteorológicos:

“En el corto plazo aumenta la inestabilidad y las probabilidades de precipitaciones en todo el Alto Valle . Aire húmedo ingresa del Atlántico, se va a combinar con centro de baja presión en las costas centrales de Chile, condiciones de inestabilidad que se extienden toda la semana con mejoramientos temporales.”

Tormentas, lloviznas y riesgo de granizo para las próximas horas

Para la jornada de este jueves, puntualmente, se prevé abundante nubosidad con la posibilidad de lloviznas leves y aisladas. Sin embargo, el punto de mayor atención estará puesto en el viernes, cuando el avance de un sistema frontal frío desde la cordillera impacte de lleno en la zona valletana.

“Hoy abundante nubosidad, pueden darse lloviznas leves aisladas. Mañana viernes nuevamente inestabilidad, probabilidades de lluvias débiles dispersas y tormentas, se acerca sistema frontal frío de la cordillera y eso impactará. Durante la tarde, período de tormentas y posibilidades de lluvia dispersas”, explicó el experto,

Respecto al alcance de las Alertas Meteorológicas emitidas y al riesgo de una nueva caída de granizo, el especialista aclaró los valores esperados y las zonas de mayor impacto.

“Si bien hay alerta y la actividad eléctrica puede estar acompañada con caída de granizo, la mayor inestabilidad se daría al este de Río Negro”, especificó llevando tranquilidad a los vecinos. Las condiciones mejorarán hacia la noche del viernes.

Para el fin de semana se esperan períodos ventosos y abundante nubosidad, con probabilidad de precipitaciones leves aisladas solo durante el sábado. Es decir que el trascendental partido de Cipo ante Sol de América de Formosa, por los cuartos de final del domingo a las 11 en La Visera se jugará, en teoría, sin lluvia.

Tendencia trimestral: un octubre con lluvias por encima de lo normal

A más largo plazo, las proyecciones climáticas para la primavera y el inicio del verano anticipan un escenario marcado por la variabilidad y la frecuencia de eventos intensos.

“Hay tendencia que los próximos meses, entre octubre y enero 2027, se prevé intensificación del fenómeno de El Niño. En nuestra región son menos lineales, igualmente al alterarse la circulación atmosférica global, hay variabilidad climática: período de precipitaciones, de viento, fluctuaciones térmicas.”

Para el corriente mes, las perspectivas confirman un volumen de agua superior a los promedios históricos de la zona: “En octubre lluvias por encima de lo normal. En primavera el ingreso de aires cálidos comienza a subir la temperatura, generando condiciones para lluvias intensas y caídas de granizo”, finalizó.