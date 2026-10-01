Viene lindo el Campeonato de Asadores y ya quedan pocos días y cupos para inscribirse y competir

Hay ya decenas de equipos anotados para participar del 2° Campeonato de Asadores de Cipolletti, que se realizará el 10 y 11 de octubre. Quedan pocos cupos.

Entran en su etapa final los preparativos del Segundo Campeonato de Asadores de Cipolletti. Hasta ahora, hay decenas de equipos inscriptos para competir. Y quedan pocos cupos para anotarse. El público general tendrá ingreso libre y gratuito.

Avanzan con éxito los preparativos para el Segundo Campeonato de Asadores que se concretará el fin de semana del 10 y el 11 de octubre, en el predio municipal de Pacheco y Rivadavia, con organización de la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia . Quedan pocos cupos para participar, así que los interesados a inscribirse.

La inscripción de quienes deseen concursar estará abierta hasta el jueves 8 de octubre. Para ello, hay que comunicarse al teléfono 299-4210080. El monto a pagar para formar parte de la competencia es de 100.000 pesos, una cifra que les permitirá aspirar a los más de 4.000.000 de pesos en premios que habrá en juego.

Para el público la entrada será libre y gratuita. Además del espectáculo de los asadores en acción, los concurrentes podrán disfrutar de números musicales a cargo de artistas locales y podrán recorrer los stands de emprendedores, artesanos y feriantes que serán parte de los atractivos que se han programado.

Los organizadores del evento instalaron recientemente en el predio de Pacheco y Rivadavia un gran cartel que ya anticipa lo que se viene. En el enorme lienzo, se lee: "Torneo de Asadores" y en estos días se instalarán otros dos cartelones con precisiones sobre lo que se viene

Quedan pocos días y pocos cupos para inscribirse y competir en el Segundo Campeonato de Asadores de Cipolletti. Los concurrentes que quieran presenciar el evento y sus demás atractivos tendrán entrada libre y gratuita.

El referente de la Agrupación Boquense, Pedro Rivero, manifestó que la semana que viene las autoridades del Municipio le entregarán a su organización la llave del predio para que se empiecen a acomodar los implementos y materiales que se utilizarán en el Campeonato.

La actividad arrancará a las 11 de la mañana del sábado 10, en la que se prevé una competición de menores de 14 años de edad, en lo que será una categoría especial prevista para esta segunda edición del torneo, puesto que no estuvo en la edición inicial del año pasado. Los chicos y chicas que se anoten, acompañados por familiares adultos, prepararán tiras de asado.

Durante la jornada sabatina, hasta altas horas de la noche, los visitantes podrán disfrutar ya de los stands de emprendedores, artesanos y feriantes, de las expresiones musicales y de la posibilidad de compartir un buen y lindo momento en familia.

El domingo arranca a las 9

El domingo 11, en tanto, la propuesta empezará más temprano, a las 9, ya que en la jornada se podrán apreciar en acción a las decenas de concursantes que ya se han inscripto y los que todavía lo harán. Los preparativos serán, como corresponde, minuciosos.

En las dos categorías en competición, que son costillares vacunos, por un lado, y lechones, por el otro, la carne deberán traerla los competidores, quienes tendrán que mostrar los tickets de su adquisición para comprobar que se trata de mercadería en condiciones y de la que se puede confiar plenamente.

En equipos para el Campeonato de Asadores

En el Campeonato de Asadores solamente pueden inscribirse y participar equipos, integrados por un mínimo de dos personas y un máximo de tres. Los equipos pueden estar conformados por solo varones, solo mujeres, o bien mixtos, de hombres y mujeres. Son quienes prepararán, utilizando únicamente leña, sin carbón, que no está permitido, los costillares y lechones en la modalidad única permitida, la de asado a la estaca.

El xeneize Rivero expresó que ya se han anotado para concursar equipos de ciudades y localidades de Río Negro, como Campo Grande, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen, Cervantes, Ingeniero Jacobacci y Viedma, y de Neuquén, como Añelo, San Patricio del Chañar, San Martín de los Andes y la vecina ciudad de Neuquén. Por supuesto, hay equipos de Cipolletti inscriptos y alistándose para el torneo.

"Estamos muy contentos porque la verdad que la nueva edición del Campeonato ha tenido una aceptación bastante importante", enfatizó el dirigente, quien indicó que el evento, siendo en sí mismo un atractivo gastronómico, cultural y social para Cipolletti, en el mes de su aniversario, es además una propuesta con impacto económico general.

Movimiento económico para la ciudad

Esto porque la presencia de visitantes de otros lugares de la provincia y de Neuquén hace que surja "un movimiento extra en la ciudad para hoteles, restaurantes, kioscos, estaciones de servicio y regalerías, entre otros rubros".

Rivero invitó a los comerciantes de Cipolletti y de Neuquén, y de otras localidades, a instalar materiales publicitarios de los productos que venden, teniendo en cuenta que se prevé que concurrirán al evento entre 10.000 y 15.000 personas.

Los concurrentes tendrán a su disposición 15 baños químicos y podrán saciar la sed con el agua de la que podrán disfrutar. Tendrán para ver y contemplar los gazebos de los concursantes y los participantes de los stands, previéndose un esquema de seguridad como para que todo transcurra de la mejor manera. Por ejemplo, los equipos de asadores deberán concurrir con un matafuegos al Campeonato.

Sentarse y comer bien

La gente que lo desee podrá sentarse y comer en el lugar, adquiriendo porciones de los costillares, lechones y tiras de asado y utilizando para su comodidad las sillas y mesas que les facilitarán los organizadores. Habrá otros alimentos a disposición, junto con la carne.

Todos los asistentes, tanto concursantes como la gente del público en general, podrán hacerse presentes con los distintivos de los equipos de fútbol del que son hinchas y de las empresas, instituciones y sindicatos a los que pertenecen o apoyan y dan su respaldo.