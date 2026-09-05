La nueva ley que cambia las reglas de la carne en Río Negro y generó polémica por la fauna

La normativa incorpora nuevas exigencias sanitarias, ordena la fiscalización y contempla el traslado para consumo propio, mientras genera cuestionamientos por el tratamiento de especies autóctonas.

Una nueva ley de carnes fue aprobada en la Legislatura de Río Negro.

La Legislatura de Río Negro avanzó con una nueva regulación para la faena y comercialización de productos y subproductos cárnicos provinciales, mediante una ley que establece un régimen integral de habilitaciones sanitarias para establecimientos y transportes.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por mayoría durante la sesión legislativa de este jueves. En la votación general obtuvo 35 votos afirmativos y seis negativos, en medio de un debate centrado especialmente en el tratamiento de la fauna silvestre .

El nuevo marco normativo busca reemplazar regulaciones anteriores consideradas técnicamente obsoletas y establecer criterios actualizados para una actividad que adquirió mayor relevancia frente al crecimiento poblacional y las nuevas necesidades del sector productivo.

Uno de los principales objetivos de la ley es ordenar las responsabilidades de fiscalización entre la Provincia y los municipios. El esquema establece diferencias según el ámbito donde se desarrolla el tránsito y comercialización, bajo las pautas del Código Alimentario Argentino.

Una nueva distribución de competencias

El legislador Gustavo San Román, de Juntos Somos Río Negro, fue el miembro informante del proyecto y sostuvo que la nueva normativa permitirá resolver vacíos legales que generaban dificultades para controlar la actividad y delimitar responsabilidades entre distintas jurisdicciones.

Según explicó durante el debate, la regulación apunta especialmente a garantizar la inocuidad de los alimentos y fortalecer los controles sanitarios sobre establecimientos, transportes y productos que circulan dentro del territorio provincial.

El nuevo esquema determina que la Provincia tendrá a su cargo la fiscalización del tránsito provincial, mientras que los municipios conservarán las facultades vinculadas con el control dentro de sus respectivas jurisdicciones.

La norma también incorpora una demanda histórica de los crianceros de la Región Sur: la posibilidad de trasladar carne vacuna y ovina destinada al autoconsumo. Para hacerlo, deberán cumplirse determinados requisitos destinados a acreditar el origen de los animales.

En estos casos, el traslado requerirá una guía y la presentación del cuero marcado o señalado, documentación que permitirá certificar la propiedad y otorgar mayor trazabilidad al movimiento de los productos destinados al consumo familiar.

El debate por la fauna silvestre

Uno de los puntos que generó mayor discusión entre los legisladores fue el artículo 15, relacionado con el procesamiento de fauna silvestre. La posibilidad de incorporar estos productos al circuito de elaboración artesanal despertó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición.

Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, rechazó la iniciativa al considerar que representa un retroceso desde el punto de vista ambiental y que podría favorecer una mercantilización de la fauna autóctona.

La legisladora cuestionó además la ausencia de una base científica suficiente y sostuvo que la normativa podría afectar el equilibrio ecológico. También planteó reparos vinculados con el cumplimiento de los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Las objeciones no estuvieron dirigidas únicamente al proyecto completo. Algunos legisladores decidieron acompañar la iniciativa en general, pero anticiparon su rechazo al artículo referido a la fauna silvestre.

Luciano Delgado Sempé respaldó el proyecto en general porque consideró que representa un beneficio para pequeños productores y crianceros locales. Sin embargo, manifestó dudas sobre el procesamiento comercial de especies nativas y rechazó específicamente el artículo 15.

En la misma línea se expresó Alejandra Mas, del PJ-NE, quien valoró la simplificación de los mecanismos para el autoconsumo y la fiscalización conjunta entre organismos provinciales. También pidió una votación diferenciada sobre el punto referido a fauna silvestre.

Fernando Frugoni, de la Coalición Cívica ARI, acompañó la propuesta general al destacar la necesidad de mejorar la trazabilidad de la producción cárnica. No obstante, planteó que las especies nativas deberían quedar excluidas de cualquier esquema de comercialización.

Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos, también votó afirmativamente el proyecto en general al considerar que responde a una demanda histórica de los habitantes de la Región Sur. Al mismo tiempo, adelantó su rechazo al artículo 15.

El oficialismo defendió la iniciativa

Desde Juntos Somos Río Negro defendieron el nuevo régimen como una herramienta para modernizar el sector ganadero y fortalecer los controles sanitarios. Soraya Yauhar sostuvo que la norma responde a reclamos planteados durante años en distintas localidades de la estepa.

La legisladora aclaró que cualquier actividad vinculada con fauna nativa deberá ajustarse a los planes nacionales de manejo correspondientes. Según argumentó, ese esquema impediría una explotación indiscriminada y permitiría ordenar una actividad que actualmente presenta dificultades de control.

Juan Murillo Ongaro, del PRO, también respaldó la iniciativa y puso el foco en los aspectos sanitarios. Consideró necesario contar con controles rigurosos para evitar enfermedades y riesgos vinculados con la comercialización de productos alimenticios.

El legislador cuestionó además a quienes, según planteó, difundieron mensajes alarmistas a través de las redes sociales sin presentar alternativas concretas para formalizar y controlar las actividades comprendidas por la nueva normativa.

Facundo López, presidente del bloque oficialista, rechazó las críticas formuladas durante el debate y denunció una campaña de desinformación alrededor del proyecto. Según señaló, hubo mensajes predeterminados e incluso amenazas telefónicas durante la discusión legislativa.

El dirigente oficialista sostuvo que la ley no modifica la protección vigente sobre la fauna y remarcó que el objetivo central consiste en ordenar los mecanismos de control, garantizar la salubridad alimentaria y eliminar contradicciones entre jurisdicciones.

Más controles sobre el transporte de carne

Otro de los aspectos destacados por el oficialismo está relacionado con los controles sobre el transporte de productos cárnicos. La normativa busca establecer reglas claras para el traslado dentro de la provincia y mejorar la trazabilidad desde la producción.

La división de competencias permitirá que los municipios mantengan sus controles locales, mientras que la Provincia fiscalizará el tránsito provincial. El esquema pretende evitar superposiciones y vacíos que dificulten determinar qué organismo debe intervenir ante cada situación.

La ley también incorpora herramientas para fortalecer el seguimiento de productos provenientes de fauna silvestre. Para sus impulsores, esto permitiría avanzar hacia una mayor trazabilidad y, eventualmente, potenciar elaboraciones artesanales bajo los controles establecidos.

El proyecto aprobado por la Legislatura marca así un cambio en el esquema regulatorio del sector cárnico rionegrino, con nuevas exigencias sanitarias, procedimientos de habilitación y una distribución más precisa de responsabilidades entre Provincia y municipios.

La discusión, sin embargo, dejó expuesta una diferencia política y ambiental respecto del tratamiento de la fauna silvestre. Mientras el oficialismo sostiene que habrá controles y planes de manejo, sectores opositores reclaman mayores restricciones para proteger las especies nativas.

Con la sanción de la nueva ley, el Gobierno provincial contará con un marco actualizado para fiscalizar establecimientos, transportes y circulación de productos cárnicos. La implementación será clave para determinar cómo funcionará en la práctica el nuevo sistema de controles.