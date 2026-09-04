Río Negro avanza con la digitalización de sus institutos de formación docente: qué cambia

La Provincia incorporará herramientas del Sistema de Información Universitaria para modernizar la gestión de sus 10 institutos de formación docente y facilitar los trámites académicos.

En Bariloche, el gobierno provincial confirmó cambios e incorporación de tecnología en los Institutos de Formación Docente.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha nuevas herramientas digitales destinadas a modernizar la gestión de los 10 Institutos de Formación Docente Continua ( IFDC ) de la provincia. La iniciativa alcanzará a 8.863 estudiantes, docentes y trabajadores.

La medida fue formalizada durante un encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN ), en el marco de una política provincial orientada a jerarquizar, ordenar y modernizar la educación superior. El objetivo es simplificar trámites y mejorar el acceso.

Los acuerdos firmados por el gobernador Alberto Weretilneck contemplan la implementación del Sistema de Información Universitaria ( SIU ), una plataforma dependiente del CIN que ofrece soluciones informáticas para administrar e integrar información académica de distintas instituciones.

El proyecto de ley propone otorgar cuatro puntos extra a los egresados de los institutos de formación docente e universidades de Río Negro.

Entre las herramientas disponibles se encuentra SIU-Guaraní, un sistema que permite gestionar legajos, trayectorias estudiantiles y diferentes servicios digitales. Su incorporación permitirá avanzar hacia procesos más integrados dentro de los institutos.

La implementación no será idéntica para todas las instituciones, ya que se definirán los módulos que respondan mejor a las necesidades de cada IFDC. También se establecerán las etapas de puesta en funcionamiento y capacitación de los equipos.

De esta manera, los procesos que actualmente pueden desarrollarse mediante mecanismos diferentes podrán avanzar hacia una administración digital unificada. La intención es facilitar las tareas cotidianas de estudiantes, docentes y personal administrativo de los institutos.

El acompañamiento técnico durante el proceso

Uno de los acuerdos fue firmado por Weretilneck junto al presidente del CIN, Franco Bartolacci, mientras que el segundo se concretó con el presidente de la Asociación de Transformación Universitaria Digital (TUDI), Oscar Daniel Alpa.

La TUDI tendrá a su cargo el acompañamiento técnico, la capacitación y el soporte a los equipos provinciales durante el proceso. El respaldo busca garantizar que la incorporación de las nuevas herramientas pueda desarrollarse de manera progresiva.

Durante el encuentro, Weretilneck destacó la necesidad de vincular las políticas públicas con el conocimiento generado por las universidades y remarcó el papel de esas instituciones en el desarrollo económico y productivo.

“La construcción de una identidad atada al desarrollo económico y productivo no se puede hacer si no es de la mano, hermanados y coordinados con nuestras universidades”, sostuvo el mandatario provincial.

La universidad pública como eje del desarrollo

La actividad se desarrolló en Bariloche y contó con la participación de referentes del sistema universitario. El intendente Walter Cortés destacó el aporte de la universidad pública y las oportunidades que genera para el desarrollo de las comunidades.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, planteó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre las instituciones para responder a las demandas sociales y territoriales.

“Necesitamos ese conocimiento para transformar la realidad y también necesitamos instituciones dispuestas a trabajar juntas”, afirmó Torres durante el encuentro, que reunió a autoridades universitarias y representantes vinculados con la educación superior.

Un congreso para debatir el futuro de la educación superior

La firma de los acuerdos se produjo durante el II Congreso Nacional de Innovación Universitaria del CIN, denominado “Legados, tensiones y transformaciones de la universidad argentina”. El encuentro reunió a más de 600 participantes.

La actividad tuvo como eje el fortalecimiento de una educación superior democrática, federal y socialmente comprometida. En Bariloche también se desarrolló el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, organizado con la participación de la UNRN.

Durante el congreso se presentaron más de 192 trabajos de innovación provenientes de 50 instituciones universitarias públicas del país y la región. Además, funcionaron 48 mesas de trabajo y se realizaron conferencias sobre distintos desafíos.

Los debates abordaron cuatro grandes ejes: ciencia y desarrollo productivo; enseñanza y territorio; extensión e internacionalización; y universidad y mundo del trabajo. Las conclusiones incluyeron propuestas vinculadas con tecnología, inclusión, formación continua e innovación.

Entre los planteos apareció la necesidad de fortalecer la vinculación tecnológica con sectores productivos estratégicos, además de federalizar las políticas científicas. También se analizó el impacto de la inteligencia artificial generativa sobre la enseñanza universitaria.

En materia educativa, las conclusiones pusieron el foco en garantizar no solamente el acceso a la universidad, sino también la permanencia y el egreso. Se plantearon sistemas de alerta temprana y herramientas basadas en datos.

El congreso también analizó la relación entre educación superior y empleo, con propuestas para ampliar la formación continua mediante microcredenciales e insignias digitales. El debate incluyó además los desafíos laborales derivados de las nuevas tecnologías.