Dolor en Cipolletti por el fallecimiento de un querido profesor: "Se fue un maestro"

Este jueves la Dirección de Cultura de Cipolletti confirmó el fallecimiento de uno de los profesores del Centro de Artes Visuales.

Este jueves se confirmó el fallecimiento del reconocido profesor de artes visuales, Daniel Vilchez . Durante muchos años, se dedicó a enseñar, innovar, crear y difundir el arte local. Desde el área de Cultura y el Concejo Deliberante de Cipolletti se sumaron a las condolencias enviadas a sus familiares y seres queridos.

Si bien por motivos de salud había dejado su carga laboral, a los 65 años, Cipolletti despide a un artista que ha sabido dejar huella en la identidad de la ciudad.

De manera diaria, se transitan las calles y espacios culturales. Sin embargo, esto se traduce en recordatorio de quién ha dedicado su tiempo en crear piezas que decoran, ambientan y embellecen puntos específicos de la ciudad. Tal es el caso del mural en honor a César Cipolletti que se luce en la pared exterior del Complejo Cultural Cipolletti .

La obra que surgió desde el Centro de Artes Visuales donde el rol de Vilchez fue fundamental para concretarla.

La contribución de Daniel para la gran obra de mosaiquismo del CCC

En marco del 121º aniversario de la ciudad de Cipolletti, el artista Paulo Tarifa fue el encargado de diseñar y realizar el mosaico. La iniciativa había surgido del Centro Municipal de Artes Visuales (CAV) dependiente de la Dirección General de Cultura.

Ese trabajo de seis meses no fue en soledad, si no que, contó con la ayuda de los docentes Vanesa Acuña, Gabriela Carron Weis y Daniel Vilchez. En declaraciones a los medios locales, Paulo había expresado: "Me siento bastante orgulloso, contento por la posibilidad que me dieron de hacer este trabajo. también del lugar que se eligió para emplazar el mosaico. Me inspira a seguir haciendo obras para la ciudad. Agradezco a todas las personas y áreas de la Municipalidad que trabajaron para que esto salga, sobre todo a los docentes".

El registro de Daniel en sus talleres

Su labor pedagógica y artística en la región estuvo vinculada a las instituciones culturales municipales. Fue querido por los vecinos y estudiantes que fueron parte de los talleres.

Daniel trabajó dictando clases de mosaiquismo donde enseñaba técnicas de corte, diseño y la unión de teselas cerámicas, pétreas o de video aplicadas tanto a objetos como a murales de gran formato. Además, fue profesor de cerámica - en marco de talleres culturales municipales donde capacitó en modelado artesanal, quemas y el uso del barro como forma de exploración artística.

La despedida en redes sociales

Minutos después de que la dirección de Cultura local comunique el fallecimiento del artista, colegas, ex alumnos y vecinos dejaron su más sentido pésame: