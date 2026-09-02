Las instituciones educativas podrán inscribirse hasta el 4 de septiembre para participar de la 21° Feria del Libro, que se realizará en octubre.

La Feria del Libro de Cipolletti ya tiene fecha y abre la convocatoria para las escuelas.

La 21° Feria del Libro de Cipolletti “Abrí tu mente” ya se prepara para recibir a las comunidades educativas de la ciudad y abrió la convocatoria para que las escuelas puedan participar de las distintas actividades.

El encuentro se desarrollará del 9 al 18 de octubre en distintos espacios de Cipolletti, entre ellos el Complejo Cultural Cipolletti , ubicado en Fernández Oro 57; el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel , en la esquina de Luis Toschi y Tres Arroyos; y diferentes espacios educativos municipales.

La inscripción para las instituciones estará disponible hasta el 4 de septiembre inclusive , o hasta completar la capacidad disponible de las salas y actividades.

Una feria para explorar la mente

Esta edición propone una experiencia inmersiva en la que la lectura, el arte y el pensamiento serán parte de un recorrido por los múltiples caminos del cerebro humano.

La propuesta busca convertir cada espacio en parte de un gran laberinto mental, donde las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento se entrelacen.

Así, los libros serán presentados como llaves para explorar la mente. La lectura será también una invitación a pensar, sentir, crear, cuestionar y descubrir.

Cómo pueden inscribirse las escuelas

Las instituciones interesadas deberán solicitar un turno enviando un correo electrónico a [email protected].

En el asunto se sugiere colocar: “Inscripción Feria del Libro – [nombre de la institución]”.

El mensaje deberá incluir:

Institución.

Nivel educativo.

Barrio.

Nombre, teléfono y correo electrónico del responsable.

Turno: mañana o tarde.

Sala, grado o curso.

Cantidad de estudiantes asistentes por grado o año.

Cantidad de adultos acompañantes.

Horario aproximado de llegada.

Horario aproximado de partida.

Observaciones o necesidades particulares.

Desde la organización solicitaron informar al momento de la inscripción si algún estudiante o acompañante posee movilidad reducida, discapacidad o alguna necesidad particular, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para su participación.

Una propuesta pensada para cada nivel

Cada institución recibirá, de acuerdo con el nivel educativo y la disponibilidad, una propuesta de visita especialmente organizada para su grupo.

Además, se entregará una guía práctica para alumnos de todos los niveles, pensada para utilizar durante la feria y aprovechar las actividades tanto desde lo pedagógico como desde lo creativo.

El objetivo: acercar a los estudiantes a la cultura

Desde la Dirección General de Cultura destacaron que la intención es que esta nueva edición se convierta en una experiencia significativa para las comunidades educativas de Cipolletti.

La feria buscará generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes y los libros, pero también con la cultura, el arte y el conocimiento.

Las escuelas que necesiten realizar consultas pueden comunicarse al correo [email protected].