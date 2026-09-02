Brenda Gandini se acordó de Cipolletti y dio una masterclass sobre manzanas en el programa de Mario Pergolini

Brenda Gandini llevó todo su conocimiento del valle rionegrino para dar cátedra sobre manzanas en "Otro Día Perdido".

Brenda Gandini se acordó de Cipolletti y dio una masterclass sobre manzanas en el programa de Pergolini.

En la emisión del martes por la noche del programa que conduce Mario Pergolini , '' Otro día perdido '', la actriz y modelo cipoleña Brenda Gandini fue la invitada principal.

Luego de hablar sobre su presente laboral, tuvo un momento de interacción con quienes integran el programa. El conductor lanzó tímidamente la pregunta "¿sabes mucho de manzanas?" y ella respondió " sé mucho " porque su familia trabajaba la fruta. Segundos más tarde, la producción le facilitó un varias manzanas rojas para que proceda a su explicación.

Al recibir el recipiente con manzanas rojas lanzó entre risas el comentario de que cuando comenzó a vivir a Buenos Aires, lo primero que detectó fue la diferencia en la calidad del producto y que ya de verlas desde lo ''estético'' podía percibirse. Enseguida, Mario las defendió diciendo "son nuestras" y se excusaron diciendo que justo la que ella agarró, era " la peor ".

Siguiendo con el hilo de la conversación, explicó que había varias técnicas para detectar cuando una manzana "estaba buena" y que su técnica era "bien de Cipolletti" porque solo bastaba usar el sentido del tacto. Sin embargo, mostró que hay quienes golpean la fruta con los dos dedos y según el sonido que emitan -agudo o grave- y entre "más agudo, más buena es".

Con gran rapidez hizo partícipe al público golpeando la manzana y cantando ''Soy de cipole...'' causando risas y palmas.

Retomando con su explicación, mencionó que la manzana debe ser compacta y que si al tocar, "se hunde" es arenosa. Mario quedó muy contento con su explicación y predispoción cerrando el tema con la definición "es una universitaria de la manzana".

Brenda, una cipoleña querida

En el posteo del fragmento que se viralizó en redes sociales, los usuarios reaccionaron de distintas formas en los comentarios:

"Me pasó, cuando me vine a vivir al valle y probé las manzanas de acá. Dije, y digo a mi gente de bsas, Uds no saben lo que es una manzana".

"Siempre estamos a tiempo de conocer gente buena onda = Brenda Gandini que, si buen la conocía, es la primera vez que la veo en entrevista. Qué di vi na!!!!".

"Cipolletti presente".

"Aprendí algo para cuando compré manzana".

"Lugar hermoso Cipolletti y las manzanas lo más rico que probé en la vida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por eltrece (@eltrecetv)

Una actriz sentimental

La actriz Brenda Gandini sorprendió a Mario Pergolini al mostrar su habilidad para llorar en cámara, revelando su costado emocional. "Siempre hay cosas para llorar".

Gandini, quien se describe como una persona muy sentimental, compartió detalles sobre su vida personal y su profesión. "Vos me ves así, pero a mí la cumbia me puede; en mi casa recontra canto con mi hija, soy muy sentimental, por eso elijo mi profesión", explicó.

Al ser consultada por Pergolini sobre su tendencia a quebrarse, no dudó en admitirlo: "Muy, sí". También añadió: "Hay muchos motivos para llorar, sí".