El operativo recorrerá un sector del barrio el 11 y 12 de septiembre para retirar muebles, ramas, escombros y otros residuos voluminosos.

Cipo Limpia llega con todo: qué barrio podrá sacar muebles, ramas y hasta escombros gratis.

El programa municipal Cipo Limpia volverá a recorrer las calles de Cipolletti y esta vez desembarcará en el barrio Luis Piedrabuena , donde los vecinos podrán deshacerse de residuos de gran tamaño de manera gratuita .

El operativo se realizará en el cuadrante comprendido por las calles Bolivia, Venezuela, Perón y Naciones Unidas .

El cronograma será el siguiente:

Viernes 11 de septiembre: de 8 a 17.

Sábado 12 de septiembre: de 8 a 12.

Qué se puede dejar

El programa está pensado para retirar aquellos residuos voluminosos que suelen acumularse en viviendas, patios y otros espacios. Entre los elementos que podrán sacar los vecinos se encuentran:

Electrodomésticos grandes, como termotanques, cocinas y calefactores.

Muebles.

Ramas.

Escombros.

Hierros.

Chapas.

¿Cómo se descarta la basura de gran tamaño?

Es importante dejar la basura de gran tamaño sobre la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección.

Estefania Petrella

La metodología comprende la disposición de contenedores en sectores aledaños a parques y plazas públicas, para que las vecinas y vecinos puedan acercar sus residuos voluminosos hacia estos contenedores.

Atención: qué residuos no retiran

No todo tipo de basura será recolectada durante el operativo. No se deben sacar residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas, cartones ni papel.

La recomendación es preparar únicamente los residuos de gran tamaño incluidos dentro del alcance del programa.

Un operativo que se repite durante todo el año

El Cipo Limpia busca reducir la aparición de microbasurales y contribuir al cuidado del medioambiente, además de mantener los espacios públicos de la ciudad más limpios y seguros.

Los recorridos se realizan una vez por mes en distintos barrios de Cipolletti y se mantienen durante todo el año.

Para conocer más detalles sobre el cronograma y los próximos recorridos, se puede consultar el sitio oficial del Municipio de Cipolletti.