Olimpo perdió el invicto y hay nuevo líder: cómo quedó Cipo en la tabla tras la fecha libre

Cipolletti quedó quinto sin jugar, tras una fecha que tuvo la caída de Olimpo, el salto de Alvarado y varios cambios en la pelea de arriba.

Cipo tuvo fecha libre en la Zona B de la Etapa Campeonato del Federal A y miró de afuera una jornada que movió fuerte la tabla. El dato principal fue la derrota de Olimpo , que perdió el invicto en Río Cuarto ante Sportivo Atenas y dejó abierta la pelea por los primeros lugares.

El conjunto cordobés se impuso 1-0 con gol de Facundo Quiroga a los 31 minutos del segundo tiempo y le sacó el invicto al equipo bahiense. Olimpo quedó con 11 puntos, pero ya no está solo en la cima: Alvarado lo alcanzó después de ganarle 2-0 a Kimberley en Mar del Plata y pasó a liderar la zona por diferencia de gol.

El nuevo puntero sumó de a tres con los tantos de Cristian Gorgelino y Germán Cervera, ambos en el complemento. Con ese resultado, Alvarado llegó a 11 unidades y desplazó a Olimpo al segundo lugar. Más atrás quedó Sportivo Atenas, que con su triunfo trepó a 10 puntos y se metió de lleno en la pelea por la clasificación.

La fecha también tuvo la goleada de Villa Mitre, que derrotó 3-0 a Huracán Las Heras en Bahía Blanca con goles de Santos Bacigalupe, de penal, Leonel Monti y Tomás Ibarra. Con esa victoria, el Villero llegó a 9 puntos y también superó a Cipolletti en la tabla.

El Albinegro, que venía tercero antes de quedar libre, ahora aparece quinto con 8 puntos en 5 partidos. La ubicación no es menor: los cuatro primeros avanzan a la tercera fase y además se meten en la Copa Argentina, mientras que Cipo hoy quedaría en zona de Reválida, aunque también con boleto a la Copa Argentina por ocupar el quinto lugar.

En el otro resultado de la jornada, Deportivo Argentino de Monte Maíz venció 1-0 a Juventud Antoniana con gol de penal de Hugo Vera Oviedo. Así, la zona quedó más apretada y Cipo deberá volver a sumar rápido para recuperar terreno en una pelea que, después de esta fecha, cambió de líder y también lo sacó momentáneamente de los puestos de clasificación directa.

Deportivo Rincón, líder de la Reválida

Deprtivo Rincón no tuvo hasta ahora un gran año, pero su continuidad en la categoría nunca estuvo en riesgo pese a estar en la Reválida. Con algunas victorias y empates, es líder de su grupo y está muy cerca de asegurarse la continuidad en el Federal A y de avanzar en el vigente certamen.

Cuando no se puede ganar, bueno es no perder y Rincón lo sabe. El partido del domingo contra Germinal de Rawson no quedará en la memoria, pero el conjunto dirigido por Germán Noce fue práctico para sumar un punto que lo hace líder nuevamente.

Facundo Cruz estuvo cerca de abrir el marcador para la visita, mientras que el experimentado Damián De Hoyos fue el más peligroso del conjunto chubutense. De todas formas, las emociones brillaron por su ausencia y el cero a cero se hizo inevitable.

Este punto le sirvió a Rincón para alcanzar a San Martín de Mendoza, que el sábado cayó de local ante FADEP por 2 a 0. Los líderes tienen 11 unidades, seguidos por FADEP con 10, mientras que Germinal quedó con 9.

Juventud Unida Universitario de San Luis Logró un triunfo vital para mantener la categoría. Superó a Costa Brava (9) como visitante y le sacó más distancia a los últimos de los promedios. Además Guillermo Brown se impuso a Sol de Mayo en Viedma por 2 a 0 y Santamarina le dio vuelta un partidazo a Círculo Deportivo en Tandil por 2 a 1.