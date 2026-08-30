Vecinos la notaron sospechosa y llamaron a la policía: ¿qué pasó con la camioneta Amarok?

Una mujer del barrio fue la que vio movimientos extraños y alertó a las autoridades. El hallazgo de los investigadores.

La Policía de Río Negro recuperó en Cervantes una camioneta que había sido robada en Allen el pasado 16 de agosto , luego de que un llamado de alerta movilizara a las unidades locales.

El procedimiento se inició a partir de un aviso al 911 RN Emergencias . Vecinos del sector alertaron sobre la presencia sospechosa de una camioneta estacionada desde el día anterior en la calle Arturo Illia, la cual no pertenecía a ningún residente de la zona.

Sumado a esto, una vecina manifestó haber visto a tres hombres descender del vehículo con una mochila y huir corriendo del lugar . Ante este escenario, se dispuso la inmediata presencia de personal de la Comisaría 22° para verificar la situación.

El condenado por abuso está preso en la Comisaría 22 de Cervantes y pide que no lo trasladen al Establecimiento Penal de Viedma. Teme por su seguridad. Policía Río Negro

Al arribar al lugar, los efectivos consultaron el sistema registral del rodado. La verificación confirmó que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo por robo, radicado el 16 de agosto de 2026 tras una denuncia en la Comisaría 6° de Allen.

Investigación en curso y pericias

Tras confirmar el origen del rodado, se le dio intervención a la Fiscalía de turno de Roca, que dispuso las siguientes medidas:

Secuestro del vehículo y su resguardo preventivo.

Convocatoria al Gabinete de Criminalística para efectuar las pericias correspondientes.

Relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones.

Participación de la Brigada de Investigaciones para analizar las filmaciones y reconstruir el recorrido del rodado hasta Cervantes.

Actualmente, las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los ocupantes y esclarecer los hechos ocurridos desde el momento del robo.

Prevención y articulación ciudadana

El éxito de la intervención refleja la importancia del compromiso vecinal y la rapidez en la respuesta policial. Este operativo se enmarca dentro de los ejes del programa Río Negro Seguridad Inteligente, el cual integra la prevención territorial, el uso de herramientas tecnológicas y el procesamiento de información para combatir el delito en la región.