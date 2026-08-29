Fuerza Rionegrina y Federal denuncia demoras en la Justicia y advierte que peligra su participación electoral

En un comunicado firmado por su presidente, Fernando Valenzuela , cuestionó los tiempos del trámite y advirtió que la demora puede dejar a la fuerza fuera de la próxima competencia electoral.

Fuerza Rionegrina y Federal endureció su reclamo contra la Justicia Electoral por la demora en el reconocimiento provisorio del partido y advirtió que el paso del tiempo amenaza su posibilidad de participar en las próximas elecciones.

La posición fue formalizada en un comunicado firmado por el presidente de la fuerza, Fernando Valenzuela , quien vinculó directamente los tiempos del expediente con el riesgo electoral.

“Estamos esperando que resuelvan y todavía no resuelven, y los tiempos se acortan. Da la impresión de que no nos quieren dejar participar”, afirmó Valenzuela.

Fuerza Rionegrina y Federal, de activa presencia en la zona norte de la provincia, inició en mayo pasado el trámite para obtener su personería jurídico-política provisoria como partido de distrito, bajo la Ley Nacional 23.298, que le permitiría presentar candidatos al Congreso Nacional.

El expediente quedó registrado ante la Justicia Federal con competencia electoral de Río Negro y el edicto correspondiente fue publicado entre el 2 y el 4 de junio.

La agrupación presentó 3.328 adhesiones, frente a las 2.392 exigidas, casi mil por encima del mínimo requerido. Tres meses después, el reconocimiento provisorio sigue pendiente.

"Es interesante comparar el proceso rionegrino con Neuquén, donde Fuerza Neuquina y Federal ya es un partido reconocido. La ley que rige el reconocimiento es la misma, sin embargo los plazos parecen tener realidades diferentes sin razón alguna", denuncian.

Según los datos aportados por los representantes legales de la agrupación, en Neuquén el control de las adhesiones demandó alrededor de un mes y la primera audiencia se realizó dentro de los tres meses, incluso con las correcciones administrativas habituales durante el proceso.

En Río Negro, la compulsa de adhesiones demandó tres veces más tiempo y la fijación de la primera audiencia tardó aproximadamente el doble.

La diferencia adquiere peso porque el reconocimiento provisorio habilita al partido a avanzar con la campaña de afiliaciones necesaria para alcanzar posteriormente la personería definitiva. Mientras esa primera instancia permanece pendiente, todo el proceso queda retrasado y el calendario electoral continúa avanzando.

"No quieren que participemos"

En el comunicado, Fuerza Rionegrina y Federal llevó esa situación al terreno político: “La conclusión política es clara: no quieren que participemos”.

La fuerza comenzó a organizarse durante 2025 y adoptó formalmente su nombre el 11 de septiembre de ese año. Su armado mantiene una fuerte vinculación con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y busca instalar una alternativa por fuera de las estructuras tradicionales de la política provincial.

El reclamo ahora apunta a conseguir una definición judicial que le permita iniciar la etapa de afiliaciones y continuar el camino hacia la personería definitiva. Mientras esperan, se acerca el calendario electoral.