Médicos residentes acuden a la Justicia por el cobro indebido de aportes previsionales

Un grupo de profesionales en la última etapa de su formación recurrió a la Justicia para frenar los reclamos de deuda de la Caja Previsional Médica.

Médicos residentes fueron a la Justicia para que la Caja de Previsión deje de exigirles aportes antes de comenzar a ejercer.

Un grupo de médicos residentes de Cipolletti presentó una acción declarativa de certeza ante la Cámara del Trabajo para frenar la exigencia de afiliación y las intimaciones de deuda impulsadas por la Caja de Previsión Social Médica de Río Negro . Les exigen sumas millonarias.

La presentación judicial suma los casos de 16 residentes y podría sentar precedente para más reclamos judiciales. Los profesionales completan sus residencias para especializarse en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén y buscan frenar las intimaciones extrajudiciales emitidas por la entidad previsional, la cual pretende cobrar aportes jubilatorios obligatorios argumentando que la sola obtención del título y la matrícula profesional habilita el cobro del régimen de la Ley Provincial 2.795 .

El núcleo de la demanda radica en la delimitación del marco legal que diferencia la figura del médico especialista que ejerce de forma autónoma, de la del médico residente .

Aunque ambos deben matricularse obligatoriamente para poder desempeñarse en el ámbito sanitario, la demanda explicita que en el caso del residente la matrícula constituye únicamente un requisito de habilitación formal para ingresar al sistema formativo. No representa, en ningún caso, el ejercicio autónomo o liberal de la profesión.

La Fundación Médica de Río Negro y Neuquén realiza residencias en Diagnóstico por Imágenes, Cardiología Clínica, Terapia Intensiva, Radioterapia / Radioterapia Oncológica y Física Médica.

"Entendemos que la Caja de Previsión hace una interpretación muy particular de la ley para exigir el pago de aportes. Considera que los residentes deben pagar por el solo hecho de estar matriculados", aseguró Nicolás Schroeder, uno de los abogados que representa a los médicos.

A diferencia de un médico especialista —quien pacta sus propios honorarios, factura de forma independiente y administra libremente su trabajo—, el residente no ejerce la profesión en términos comerciales o liberales, sino que se encuentra dentro de un programa formativo de posgrado. Por este motivo, los demandantes sostienen que exigirles aportes previsionales representa una aplicación indebida de la norma.

Beca, dedicación exclusiva y supervisión permanente

"Un médico residente ni siquiera tiene honorarios, cobra una beca mientras completa su formación. Estos 16 médicos están terminando su especialización y actualmente enfrentan reclamos millonarios por los aportes. Consideramos que es una situación indebida y recurrimos a la Justicia para que nos de certeza" sobre la interpretación de la ley de residencias médicas, explicó Máximo Castro Veliz, abogado de los profesionales.

El encuadre normativo que rige el desempeño de los residentes está respaldado por la Ley Nacional 22.127 y las leyes provinciales Ley 1.904 y Ley 4.919. Estas normativas establecen que la labor asistencial del residente está estrictamente subordinada a su objetivo académico.

Entre las pautas claves del régimen de residencias se destacan:

Dedicación exclusiva: Cumplen una carga horaria de 44 horas semanales fijadas por el plan de estudios.

Cumplen una carga horaria de fijadas por el plan de estudios. Retribución no honoraria: Perciben una asignación fijada normativamente bajo la forma de beca de capacitación , sin facturación a pacientes, ni cobro de honorarios profesionales.

Perciben una asignación fijada normativamente bajo la forma de , sin facturación a pacientes, ni cobro de honorarios profesionales. Supervisión académica: Cada acto médico de complejidad progresiva es supervisado por tutores y docentes.

Cada acto médico de complejidad progresiva es supervisado por tutores y docentes. Prohibición de cubrir vacantes: La ley prohíbe expresamente utilizar a los residentes para cubrir cargos o vacantes del personal escalafonado.

Petición judicial y trato diferencial

La acción solicita que se declare formalmente que los médicos residentes no están alcanzados por el sistema previsional obligatorio de la entidad demandada mientras permanezcan en su período de formación. "Es una situación que comenzó en 2022 y tras numerosas gestiones ante la Caja Médica que no tuvieron respuesta, nos presentamos a la Justicia. Esta camada está terminando la residencia y se convertirían en médicos que comenzarán su vida profesional con deudas de más de cuatro millones de pesos", explicó Schroeder.

"Esta es una acción de cada profesional, si tenemos resultado favorable no significa que la Caja no continúe intimando a otros residentes. Sin embargo, sentaría un precedente importante. Este grupo de profesionales recurrió a la Justicia, pero también hay otros que fueron intimados y decidieron pagar, por temor, cuando no corresponde", manifestó Castro Veliz.

La acción de certeza plantea, además, que hay una vulneración al principio de igualdad, ya que a los médicos residentes del sector público —que se forman bajo el mismo programa y con idéntica carga horaria— no se les exige el pago de estos aportes previsionales, generándose una diferencia injustificada respecto de quienes realizan su residencia en instituciones privadas integradas al sistema oficial. "La Caja sostiene que la ley prohíbe cobrar aportes a los residentes de hospitales, pero al no decir nada del sector privado, les puede cobrar. Nosotros entendemos que la naturaleza de la relación es la misma: son profesionales en formación, bajo un sistema de becas".

La Cámara no tiene plazo para expedirse, pero la expectativa de los médicos es que haya una definición en el corto plazo. En caso de una resolución en su contra, los residentes podrían apelar ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.