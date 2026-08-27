El CCC será epicentro de la Clínica de Arte Infantil "Vestigios: huellas de lo vivido".

Este jueves se inaugurará la exposición de arte que reúne las obras de 18 niños y adolescentes, entre 6 y 15 años. Horas antes de la muestra, dialogaron con LM Cipolletti.

La muestra '' Vestigios: huellas de lo vivido '' se inaugurará este jueves 27 agosto a las 21 horas en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) . El objetivo es celebrar la sensibilidad, la imaginación y la libertad creadora de la infancia y la adolescencia. La exposición estará disponible durante un mes.

En esta ocasión 18 niños y adolescentes , entre 6 y 15 años, realizaron obras a través de técnicas mixtas donde exploran la memoria, los vínculos, los paisajes, los afectos y aquellos momentos que dejan una huella en nosotros.

Irene Mosiuk lleva adelante el taller de manera semanal en conjunto con Cecilia Mathus la guía artística del taller de niños. En diálogo con LM Cipolletti , contaron que las obras son realizadas con técnica mixta sobre bastidores cuadradosconforman un mosaico de memorias personales y afectivas, donde ''cada imagen es un fragmento de una historia que encuentra en el arte una nueva forma de permanecer''. En ese sentido, destacan la importancia del mar, la inmensidad de la montaña, los glaciares y los paisajes de la Patagonia se entrelazan con la emoción de los viajes como así también destacaron la ''contemplación desde la ventana de un avión, el recuerdo de un rincón de Nueva York, la ternura de las mascotas, la intimidad de un álbum familiar y el misterio de una caja que resguarda recuerdos".

También aparecen unas manos entrelazadas que evocan el encuentro y el afecto; una niña abrazando su peluche como refugio de la infancia; otra que encarna el coraje y la fortaleza; y pequeños dibujos que conservan intacta la libertad, el asombro y la imaginación con los que la niñez descubre el mundo.

Cada obra es un vestigio

En conjunto, las piezas construyen un paisaje sensible de la memoria y nos recuerdan que aquello que verdaderamente perdura no son solo los lugares o los objetos, sino también los vínculos, los instantes y las emociones que continúan habitándonos mucho después de haber sido vividos.

Lejos de buscar una representación fiel de la realidad, estas obras celebran la capacidad de la infancia para transformar la experiencia en lenguaje visual. El uso del mix media amplía las posibilidades expresivas, permitiendo que las texturas, las superposiciones y el color acompañen aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a nombrar.

En esta exposición, recordar es también imaginar. Los paisajes no solo evocan lugares recorridos, sino también aquellos soñados; los objetos cotidianos se transforman en símbolos afectivos y los personajes hablan de protección, pertenencia, valentía y amor. Cada obra invita a comprender que la memoria no es un archivo inmóvil, sino un territorio vivo que se resignifica con el paso del tiempo y con la mirada de quien observa.

''Vestigios: Huellas de lo vivido'' propone al espectador detenerse frente a estas imágenes con la misma curiosidad con la que fueron creadas. Descubrirá que, detrás de cada pincelada, existe una historia singular y, al mismo tiempo, profundamente universal. Porque los recuerdos, cuando encuentran un lenguaje artístico, dejan de pertenecer únicamente a quien los vivió para convertirse en un espacio de encuentro, empatía y reconocimiento compartido.

Esta muestra celebra la sensibilidad, la imaginación y la libertad creadora de la niñez y la adolescencia. Nos recuerda que las huellas más profundas no siempre son las más visibles, sino aquellas que el tiempo elige preservar y que el arte vuelve eternas.