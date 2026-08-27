En marco de un programa dedicado a recordar los clásicos temas de Ricky Martin, el cipoleño Claudio Basso fue el invitado sorpresa para cantar en vivo en canal de streaming Olga.

Sorpresiva aparición de Claudio Basso en Olga: su homenaje a un artista internacional y la reacción de Migue Granados.

El cantante cipoleño Claudio Basso , ganador de la primera edición de Operación Triunfo , fue el invitado sorpresa en el canal de streaming Olga durante un programa especial dedicado a repasar los grandes éxitos de Ricky Martin . Con su característica impronta vocal, el artista rionegrino sorprendió a la audiencia e interpretó en vivo algunos de los temas más emblemáticos de un ícono de la música latinoamericana.

Días atrás la producción del segundo programa de entrega diaria '' Sería Increíble '' organizó el '' Dime que si '' para homenajear a Ricardo Arjona . Ante un éxito en la transmisión en vivo y la presencia de fanáticas en la tradicional esquina de Palermo. Allí comenzó a gestarse la idea de hacer algo similar pero con Ricky Martin como protagonista. La propuesta se materializó este jueves con dos momentos emotivos.

La triste partida de Ruben Rada a los 83 años caló profundo en el mundo de la música uruguaya y, por supuesto, en la República Argentina. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento el pasado miércoles, Migue Granados le rindió un sentido tributo interpretando una versión en vivo de “Muriendo de plena”, la cual se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos.

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Visiblemente conmovido, el conductor le dedicó unas palabras de gratitud antes de hacer sonar los primeros acordes del clásico candombero. ''Gracias Negro querido por haber estado todas las veces que te necesitamos y bendecir este estudio con tu talento, hermosura y buena onda. Acá te estamos celebrando como vos lo pediste. Te admiramos, uruguayo. Sos el mejor negro del mundo'', expresó entre aplausos del equipo.

Granados remarcó el privilegio generacional de haber compartido vida y aire con la leyenda uruguaya, enviando un cálido saludo a su familia en este momento de duelo. ''Hemos tenido la suerte de tenerte en nuestra vida y que pases por el mundo en el mismo momento que nosotros. Todos te conocimos y te queremos mucho. Le mandamos un beso a la familia y aguante El Negro Rada'', concluyó en la transmisión de Olga antes de dar paso a la música para celebrar el legado del artista.

El Cipoleño sorprendió a la audiencia

Luego de que varios cantantes y artistas interpreten distintos clásicos de Ricky Martin, llegó un momento que sorprendió a los presentes.

Claudio Basso, el recordado primer ganador de Operación Triunfo (2003), reapareció de sorpresa en el canal de streaming OLGA. La inesperada visita causó un gran revuelo en las redes sociales debido al gran aprecio que el conductor Migue Granados le tiene al cantante, bromeando y recordándolo constantemente desde sus anteriores proyectos radiales.

Durante su paso por el programa Soñé que Volaba, el artista rionegrino demostró que mantiene intacto su talento y cantó en vivo la balada "Asignatura pendiente", conmoviendo a todo el equipo y a la audiencia.

Luego de su presentación, el conductor deslizó la posibilidad de que en las próximas semanas produzcan un nuevo show dentro del stream.