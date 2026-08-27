Confirmaron la causa del fallecimiento del vecino hallado en las vías del ferrocarril camino a Ferri

El resultado de la autopsia reveló lo que se presumió desde el primer momento. Los restos del hombre fueron entregados a sus familiares.

El sector donde encontraron el cuerpo del vecino de Cipolletti había sido demarcado con custodia policial.

La autopsia realizada al cuerpo de Franco Federico Montivero , hallado en cercanía de las vías del ferrocarril camino a Ferri , determinó la inexistencia de indicios de criminalidad ni la intervención de otras personas.

El informe elaborado por el equipo forense del Poder Judicial confirmó de esta manera lo que fue una autodeterminación. Era lo que se presumía, en base a los indicios detectados en el lugar donde perros adiestrados de la policía rionegrina encontraron el cadáver.

Los restos fueron entregados a sus familiares para su velatorio. Trascendió que desde el entorno de Franco, de 44 años de edad, expresaron sus quejas porque se había demorado la entrega. Desde la Justicia se explicó que el retraso se debió a que debían realizar otras dos necropsias requeridas con anterioridad.

Su último rastro

Franco fue visto por última vez el domingo alrededor de las 11, cuando se retiró de su domicilio del barrio La Paz. Según consta en la exposición policial efectuada por su madre, el hombre dijo a sus allegados que se dirigía hacia el domicilio de sus hijas, ubicado en la zona del Distrito Vecinal Noreste.

Sin embargo, el hombre nunca llegó al destino anunciado, lo que encendió las alarmas de su entorno familiar y la presentación en la Comisaría 32.

El lunes por la mañana desde la unidad policial se difundió el pedido de colaboración a la comunidad para encontrarlo. Con el correr de las horas se puso en marcha el operativo de búsqueda con la participación de efectivos de distintas unidades y perros de la fuerza adiestrados para la búsqueda de personas.

Una de las patrullas tomó por las vías del ferrocarril que conducen a Ferri. A unos 200 metros de Circunvalación Illia uno de los animales dio con el cadáver. Fue pocos metros de los fondos de la conocida empresa de producción avícola. No muy lejos de donde en noviembre de 1997 encontraron asesinadas Verónica Villar (22), María Emilia González (24) y su hermana Paula (17), las víctimas del primer triple crimen que estremeció al país.

El lugar fue acordonado con custodia policial. Estuvo el fiscal de turno, Martín Pezzetta, que tuvo a cargo la coordinación de las tareas. También concurrieron familiares del vecino, quienes lo reconocieron. Una vez finalizados los trabajos de campo retiraron el cuerpo y lo trasladaron a la Morgue de General Roca, donde se llevó a cabo la autopsia.