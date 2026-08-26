"Chupilca" Bustamante, un delincuente de peso, fue condenado a 43 años de prisión por una sumatoria de causas

Lo habían atrapado por robar dos cajas fuertes de una empresa de Stefenelli junto a un cómplice, que recibió una pena menor. Ambos hombres reconocieron su culpa.

Chupilca Bustamente fue condenado a 43 años de prisión por una sumatoria de causas por hechos delictivos resonantes perpetrados en la región.

Carlos Alberto Bustamente, más conocido como Chupilca, el hombre de 51 años de edad con antecedentes por robos armados, fugas previas y causas de alto impacto en la región, fue condenado este miércoles a 43 años de prisión por una sumatoria de causas. La extensa pena fue acordada este miércoles en un juicio abreviado realizado en los tribunales de General Roca, con el acuerdo de la Fiscalía, Defensa Pública y un abogado particular.

En el mismo proceso también otro hombre identificado como Marcos Alejandro Sambueza fue sentenciado a 6 años y 8 meses. Ambos sujetos admitieron haber intentado apoderarse de dos cajas fuertes de una fábrica de hielo de Stefenelli el 28 de abril de este año y luego haber protagonizaron una huida que se vio frustrada tras la intervención de la policía, que incluyó el choque de patrullero. Según dio a conocer el medio ANRoca, ambos arribaron a esta audiencia cumpliendo prisión preventiva en el marco de este legajo fiscal.

Contando con el aval de la víctima, se solicitó al Tribunal Colegiado que se condene a Bustamante a la pena de 8 años de prisión efectiva, más inhabilitación para tener y portar armas, unificándola con una condena existente. Es así que -tras reconocer el hecho cometido- fue condenado a la pena única de 43 años de efectiva, más accesorias legales, inhabitación especial para tener y portar armas por el doble del tiempo de la condena, y se declaró su tercera reincidencia.

Mientras que Sambueza - de 21 años y sin antecedentes penales computables - también aceptó ser el autor del hecho y fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva.

Audaz robo de cajas fuertes

Cabe recordar que el hecho que ambos reconocieron ser los autores del hecho ocurrido en el emprendimiento comercial ubicado entre Stefenelli y Mosconi cuando intentaron apoderarse de dos cajas fuertes.

“Durante la mañana de ese martes, alrededor de las 10:23 horas, los dos imputados – y otros dos que aún no han sido identificados – abrieron el portón de ingreso a la vivienda ubicada en Los Sauces al 1700, y luego forzaron la puerta de ingreso a la casa”, describió la fiscal a cargo de la investigación Jessica Gonzalez.

“Seguidamente, cargaron a una camioneta Strada, con pedido de secuestro en Neuquén, una de las dos cajas fuertes que sustrajeron del interior de la casa, la otra quedó tirada en el patio. Además, se llevaron una campera, un reloj, una mochila, un par de lentes”, enunció la representante fiscal.

“Lo que continuó fue un intento de huida que se vio frustrado por la intervención del personal policial de la Unidad 67 de Stefenelli, de la Comisaría 3ra y la 48 de Mosconi. Tal es así que la camioneta de los imputados impactó de frente contra otro móvil policial, que estaba interviniendo en el operativo cerrojo”, explicó la fiscalía.

Posterior a la colisión, “uno de los imputados intentó salir corriendo hacia las chacras pero fue aprehendido por personal policial, mientras que el otro sufrió heridas de consideración producto del choque. El hombre intentó bajarse del rodado y cuando lo hizo cayó al piso una pistola semiautomática, marca “Glock”, completó la información la fiscalía.

Entre la abultada prueba mencionada para esta instancia, se encuentran: actas de procedimiento de la Subcomisaría 67°, de la Comisaría 3°, de la Comisaría 48°, fotografías del lugar del hecho, entrevistas, denuncia de la persona damnificada, acta de entrega de elementos, informe preliminar del Gabinete de Criminalística, constatación de denuncia de robo de la camioneta Strada en Neuquén, intervención del Cuerpo de Investigación Judicial, pericia armera.

Se suman las actas de detención de ambos hombres concretado por personal policial de la Comisaría 3°, el informe papiloscópico que fue necesario realizar ya que uno de los imputados se había identificado con otro nombre. Gracias a la correspondencia dactiloscópica se logró dar con su correcta identidad.

La fiscalía mencionó además el informe Cuerpo de Investigación Judicial sobre grabaciones de cámaras, la pericia del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial que fue solicitado en pos de conocer el estado de salud de los imputados.

Las penas quedaron firmes

Se mencionó como evidencia la pericia armera respecto del arma secuestrada en el procedimiento, que arrojó como resultado que se trataba de un tipo de arma apta para producir disparos, calificada como arma de guerra de uso civil condicional.

La calificación legal que aceptaron haber cometido para Bustamente es coautor de “robo doblemente agravado por haber sido cometido por el uso de arma de fuego, y por cometerse en poblado y en banda”, además “la portación ilegítima de arma de fuego de guerra” como autor.

Mientras que su cómplice reconoció ser coautor de “robo doblemente agravado por haber sido cometido por el uso de arma de fuego, y por cometerse en en poblado y en banda”.

De esta manera, sin oposición de la defensora penal pública Flavia Rojas ni del abogado particular, el Tribunal Colegiado compuesto por Luciano Garrido, Verónica Rodriguez y Maria Gadano condenaron a los dos hombres, y como las partes renunciaron a los plazos procesales, ambos cumplen la condena a partir de este mismo miércoles.