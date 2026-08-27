Adopción en Alto Valle: buscan hogar para una adolescente de 14 años

El proceso está abierto para quienes cumplan los requisitos exigidos, en paralelo invitan a un encuentro informativo destinado a quienes deseen postularse.

La Justicia rionegrina habilitó un llamado para adoptar a una adolescente de 14 años en el Alto Valle.

La Unidad Procesal N° 11 del Fuero de Familia de General Roca abre una convocatoria pública para incorporar una familia dispuesta a adoptar a una adolescente de 14 años que reside en la región del Alto Valle .

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, dependiente del Fuero de Familia rionegrino, gestiona este proceso particular. El expediente corresponde a una joven con una trayectoria vital propia, detallada en los formularios de inscripción disponibles para los interesados.

El objetivo central consiste en encontrar un núcleo familiar capaz de sostener su acompañamiento durante la adolescencia , una etapa que exige disponibilidad emocional genuina y compromiso sostenido en el tiempo por parte de quienes se postulen.

Requisitos para las familias postulantes

El organismo judicial dirige el llamado exclusivamente a familias que residan en la zona del Alto Valle de Río Negro. Esta condición territorial busca facilitar el proceso de vinculación y reducir el impacto del desarraigo sobre la adolescente involucrada en la causa.

Entre las prioridades explícitas figura el respeto por los vínculos significativos que la joven ya construyó en su entorno actual. También se destaca el acompañamiento del inicio de la educación secundaria, un momento clave en la formación de cualquier adolescente en esta franja etaria.

Quienes se inscriban a través del formulario oficial serán contactados posteriormente por el Equipo Técnico Interdisciplinario del Fuero de Familia. Ese equipo evalúa en profundidad la disponibilidad parental adoptiva de cada postulante antes de avanzar con cualquier instancia de vinculación concreta.

El Fuero de Familia advierte además sobre un requisito logístico ineludible. Las familias que residan fuera de la localidad donde actualmente vive la adolescente deberán contar con disponibilidad real para trasladarse al centro de vida vigente al momento de iniciar el proceso.

Para consultas específicas sobre esta convocatoria, el organismo habilitó el teléfono (0298) 4292050, internos 326 y 328. También puede efectuarse contacto por correo electrónico a la casilla [email protected], disponible durante el horario administrativo habitual.

Anahí Cárdena

Encuentro informativo en Cipolletti

En paralelo a esta convocatoria, la Escuela de Capacitación Judicial y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos organizan un encuentro informativo abierto a la comunidad interesada en el proceso adoptivo en general.

La actividad se desarrollará el 4 de septiembre, de 8 a 10 horas, en la sede de Yrigoyen 387, dentro del aula destinada a la Escuela de Capacitación Judicial en la ciudad de Cipolletti.

El encuentro está pensado para familias de Cipolletti, General Roca y localidades aledañas del Alto Valle. La inscripción se realiza mediante un un enlace habilitado para tal fin.

Dudas frecuentes sobre el proceso

El Poder Judicial de Río Negro mantiene un sitio web con respuestas a las consultas más habituales sobre adopción. Allí se abordan interrogantes sobre el estado civil requerido y la posibilidad de adoptar teniendo hijos biológicos previos.

También se explica la diferencia entre adoptar y constituirse en familia solidaria, dos figuras que suelen generar confusión entre quienes se acercan por primera vez al sistema. Otro punto frecuente refiere a si todos los niños en hogares aguardan efectivamente ser adoptados.

El material judicial incluye asimismo una reflexión sobre los tiempos reales del proceso adoptivo, que suele extenderse más de lo que el imaginario social supone. Advierte que el afecto, aunque necesario, no sustituye la preparación institucional exigida.