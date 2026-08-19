La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan un panorama meteorológico con marcado dinamismo para los próximos días en Cipolletti y el Alto Valle.

¿Primavera anticipada? qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle.

Luego de que la lluvia y los días grises marquen las jornadas valletanas, el pronóstico del tiempo se perfila para temperaturas ''primaverales'' y el sol diría presente con mayor fortaleza en la segunda quincena del mes de agosto.

Tras un arranque de semana de relativo alivio en las temperaturas, el ingreso de un frente frío volverá a sentirse hacia la llegada del fin de semana.

Para el miércoles 19 de agosto se espera una jornada templada, con un máxima de 19°C. Se prevé cielo con nubosidad variable y vientos leves del sector oeste. En tanto para el jueves 20 de agosto , se registrará un máxima de casi 20°C pero así también, un leve incremento en el viento que tendría ráfagas entre los 25 y 48 km/h.

En las puertas del fin de semana, el frió ingresa provocando un brusco descenso térmico en toda la región. La máxima apenas rondará los 9 °C y la mínima caerá hasta los 3 °C, configurando una jornada invernal y ventosa.

El fin del verano está cada vez más cerca, con temperaturas que van disminuyendo en la región. El pronóstico del tiempo indica que estas condiciones continuarán este lunes en la zona del Alto Valle, mientras que durante la semana se esperan días con <s< p=""> </s<> Archivo

En lo que respecta para el sábado se mantendrá el frío en la zona. Se anticipa una mañana fría con registros cercanos a los 2 °C y una máxima que apenas llegará a los 13 °C, con cielo parcialmente nublado.

El fin de semana cerrará con condiciones heladas al amanecer (4 °C de mínima) y una tarde de domingo con registros moderados, cerca de los 11 °C.

El último terremoto que sacudió a la provincia fue en 1985, un sábado 26 de enero.

Advierten que podría registrarse un terremoto de 7,5 en Argentina en el corto plazo

Tras los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela y Colombia en los últimos dos meses, y que causaron graves destrozos dejando miles de muertos, además de cientos de heridos y desaparecidos, crece la preocupación por la posibilidad de que se registren episodios similares en otros países. En las últimas horas se lanzó una advertencia para Argentina.

El geólogo Javier García señaló que podría registrarse un movimiento de "entre 7 y 7,5 grados de magnitud en el corto plazo", aunque aclaró que no se trata de una predicción certera.

En diálogo con Cadena 3 señaló que existe la posibilidad de que se produzca un movimiento telúrico, aunque remarcó que no se puede establecer con certeza cuándo ocurriría. Aunque advirtieron sobre la posibilidad de que sea en el corto plazo.

“Puede llegar a haber en un corto plazo un terremoto de entre 7 y 7,5 grados, aunque no es certero”, señaló García.

Para un investigador, los sismos son una "cuestión de tiempo y azar"

Andrés Folguera, geólogo e investigador del CONICET, reveló en diálogo con Infobae que Argentina tiene fallas activas en Salta, Mendoza, Catamarca, La Rioja, en Córdoba inclusive, que "se desplazan todos los días".

Aún así, indicó que la tecnología actual "no permite saber exactamente cuándo va a suceder un sismo", ya que los mismos son "una cuestión de tiempo y azar".

Además, Folguera aclaró que en la región oeste y noroeste del país se concentran las fallas tectónicas que predisponen al territorio a tener mayor actividad sísmica.