La cámara de la Ruta 22 lo marcó cuando iba a Cipolletti y la Policía descubrió algo inesperado

El sistema LPR alertó sobre un Hyundai Creta que circulaba hacia Cipolletti. El vehículo fue secuestrado tras un llamativo operativo.

El operativo comenzó el 15 de agosto alrededor de las 9:45, cuando el Centro de Emergencias informó la activación de una cámara ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 22 y calle Julio D. Saltos.

Un Hyundai Creta fue secuestrado en Cipolletti luego de ser detectado por el sistema de cámaras LPR cuando circulaba por la Ruta Nacional 22 . El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia Civil.

El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial Cipolletti, luego de una alerta generada por el sistema de videovigilancia.

El operativo comenzó el 15 de agosto alrededor de las 9:45 , cuando el Centro de Emergencias informó la activación de una cámara ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 22 y calle Julio D. Saltos .

El sistema detectó un Hyundai Creta que circulaba en dirección a Cipolletti, por lo que se emitió la alerta correspondiente a los efectivos de Seguridad Vial.

Ante la situación, los policías lograron detener la marcha del vehículo frente a la Unidad para realizar la identificación y verificar su situación.

Tenía un pedido de secuestro desde marzo

Al consultar la información del rodado en el sistema DNRPA, los efectivos confirmaron que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente desde el 26 de marzo de 2026.

La medida había sido solicitada por la Unidad Jurisdiccional Civil de Villa Regina, en el marco de una causa por daños y perjuicios.

De esta manera, la alerta de la cámara permitió detectar que el vehículo buscado se encontraba circulando por la zona y avanzar con el procedimiento judicial correspondiente.

Secuestraron el auto y la documentación

Luego de confirmar la situación, los efectivos procedieron al secuestro del Hyundai Creta y de la cédula de identificación.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia interviniente. En tanto, al conductor se le informó que deberá presentarse ante el juzgado correspondiente para regularizar la situación del vehículo.