El joven, de 21 años, pateó el portón, insultó y amenazó a su madre. La Policía intervino y quedó detenido por desobediencia judicial.

Fue a la casa de su madre, no le abrió y le destruyó el portón a patadas: terminó detenido.

Un joven de 21 años fue detenido en General Roca luego de presentarse en la vivienda de su madre, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente en el marco de una causa por violencia familiar.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Picaflor al 1300 y terminó con la intervención de efectivos policiales y la detención del hombre por presunto incumplimiento de una medida judicial.

Todo comenzó con un llamado que solicitó la presencia de la Policía en el domicilio. Al llegar, los efectivos del móvil interno 2716 observaron a un hombre que se retiraba del lugar y procedieron a identificarlo.

En ese momento, la mujer explicó a los policías que se trataba de su hijo y que había llegado hasta la vivienda pese a la medida judicial vigente.

Según relató, ella se negó a abrirle la puerta, ante lo cual el joven comenzó a patear el portón, además de insultarla y amenazarla con el objetivo de ingresar al domicilio.

Tenía una prohibición de acercamiento vigente

Los efectivos constataron que existían medidas de protección y recorridas preventivas relacionadas con un legajo judicial por violencia familiar.

Ante la presunta violación de la prohibición de acercamiento, los policías procedieron a aprehender al joven y trasladarlo a una dependencia policial.

La intervención permitió hacer efectiva la medida judicial que se encontraba vigente y evitar que el conflicto continuara dentro del domicilio.

Quedó detenido por desobediencia judicial

La situación fue comunicada a la Fiscalía N° 2, desde donde se dispuso que el hombre permaneciera detenido.

Además, fue notificado por el delito de desobediencia judicial, a raíz del presunto incumplimiento de la prohibición de acercamiento dispuesta en el marco de la causa por violencia familiar.

Un hombre con tobillera GPS fue detenido tras resistirse a un control policial en Cipolletti

Un hombre conocido en el ambiente delictivo fue detenido durante la noche del viernes en Cipolletti, luego de intentar escapar del personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) en un operativo de rutina. Tenía colocada una tobillera GPS para monitorear sus movimientos.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 en la intersección de las calles Esquiú y Jorge Newbery, en las inmediaciones de una verdulería local.

Los efectivos policiales observaron que el hombre llevaba colocada a simple vista una tobillera electrónica. Al momento de solicitar su identificación, el sujeto adoptó una actitud agresiva e intentó ingresar a un comercio lindante para huir.

Durante la maniobra, el individuo realizó ademanes llevando una de sus manos hacia la zona de la cintura. Ante este gesto, el personal policial le dio la voz de alto en reiteradas oportunidades.

La intervención provocó la concentración de entre 10 y 15 personas en el lugar, quienes amenazaron e intentaron intimidar a los uniformados. Para controlar la situación, los efectivos redujeron al hombre y solicitaron refuerzos.