Cipo goleó a Sol de América y se metió en la semifinal del Federal A
Con un gran marco de público, el Albinegro metió cuatro goles en apenas 32 minutos y liquidó el partido. Al final, fue 6-1 en La Visera. Ahora, espera rival por un lugar en la final.
Por los cuartos de final del Federal A, Cipo salió a la cancha con la obligación de ganarle a Sol de América de Formosa para pasar a semifinales. El partido, que se esperaba cerrado y parejo, se convirtió en un festival de goles a tono con la celebración del 123° aniversario de Cipolletti. El Albinegro se metió entre los cuatro mejores del Federal A con una lluvia de goles.
Cipo salió con todo a buscar el gol de la clasificación y lo consiguió a los 4 minutos del primer tiempo. Después de un par de aproximaciones sin rematar al arco, Leandro Vella puso un gran pase a espaldas de la defensa y Federico Acevedo empujó al gol un centro rasante.
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El gol no calmó al Albinegro. Apenas dos minutos después, con el visitante intentando pararse en campo contrario, una salida rápida desde mitad de cancha dejó Andrés Almirón quedar mano a mano con el último hombre e irse derecho al gol. Un 2-0 tranquilizador en apenas 7 minutos.
En un partido de ida y vuelta, el primer susto para Cipolletti llegó a los 11 minutos. Sol de América descontaba, pero el árbitro Marcos Liuzzi lo anuló por offside de Bruno Di Martino, quien parecía habilitado.
El 3-0 parcial llegó por un horror defensivo de Sol de América. La defensa calculó mal un despeje, la pelota picó en el área y Martín Peralta cabeceó por encima del arquero Matías Astrada Cantín, quien salió mal y quedó a mitad de camino.
A los 32 minutos, otra vez Peralta, puso el 4-0 con un remate desde afuera del área. Goleada en la cancha y fiesta en las tribunas con un Albinegro que parece haber resuelto el partido en el primer tiempo.
Segundo tiempo movido para Cipo
En el arranque del complemento, Peralta sintió una molestia y salió reemplazado. La posible lesión del Tucu es una preocupación pensando en lo que viene. En su lugar ingresó Nahuel Luna.
A los 11 minutos, llegó el descuento de Sol de América. Facundo Mendoza recibió en el vértice del área grande, posicionado para tirar un centro, pero pateó al arco para sorprender a Facundo Crespo, y la clavó en el ángulo. En el movimiento del remate se desgarró y pidió el cambio.
Como en el arranque, después del descuento Cipo salió a buscarlo y encontró rápido el gol. El arquero dudó en un centro y Gonzalo Lucero empujó al gol por el segundo palo: 5-1 a los 15 minutos.
Apenas unos minutos más tarde, ante un Sol de América jugado en ataque, el Albinegro encontró el sexto. Enzo Vallejos definió un centro atrás con un remate bajo, pegado al palo, para el delirio de los hinchas.
Cipo tenía que ganar y goleó. El Albinegro cumplió su objetivo, pasó a semifinales del Federal A y su gente se fue ilusionada, cantando por el ascenso.
Síntesis:
Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Bella, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.
Sol de América: Matías Astrada Cantín; Ángel López Alba, Facundo Pardo, Marcos Ojeda y Gabriel Brítez; José Romero, Alan Alcaraz, Fabricio Pietkewicz y Sebastián Giménez; Facundo Mendoza y Bruno Di Martino. DT: Ricardo Parola.
Goles: PT: 4´Acevedo (C), 7´ Almirón (C), 22´ y 33´ Peralta (C). ST: 11´Mendoza (SdA), 15´Lucero (C) y 19´ Vallejos (C).
Cancha: La Visera.
Árbitro: Marcos Liuzzi
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