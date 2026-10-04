Cipo goleó a Sol de América y se metió en la semifinal del Federal A

Con un gran marco de público, el Albinegro metió cuatro goles en apenas 32 minutos y liquidó el partido. Al final, fue 6-1 en La Visera. Ahora, espera rival por un lugar en la final.

Cipo se juega el pase a semifinales del Federal A. Está obligado a ganar. Foto: Omar Novoa.

Por los cuartos de final del Federal A , Cipo salió a la cancha con la obligación de ganarle a Sol de América de Formosa para pasar a semifinales. El partido, que se esperaba cerrado y parejo, se convirtió en un festival de goles a tono con la celebración del 123° aniversario de Cipolletti. El Albinegro se metió entre los cuatro mejores del Federal A con una lluvia de goles.

Cipo salió con todo a buscar el gol de la clasificación y lo consiguió a los 4 minutos del primer tiempo. Después de un par de aproximaciones sin rematar al arco, Leandro Vella puso un gran pase a espaldas de la defensa y Federico Acevedo empujó al gol un centro rasante.

El gol no calmó al Albinegro . Apenas dos minutos después, con el visitante intentando pararse en campo contrario, una salida rápida desde mitad de cancha dejó Andrés Almirón quedar mano a mano con el último hombre e irse derecho al gol. Un 2-0 tranquilizador en apenas 7 minutos.

¡GOOOOOOOOOOL DE CIPOLLETTI! A los 4 minutos Federico Acevedo abre el marcador para Cipo. @JulioAT / @RondinaMarceloViví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports https://t.co/m68LtUkoLr

En un partido de ida y vuelta, el primer susto para Cipolletti llegó a los 11 minutos. Sol de América descontaba, pero el árbitro Marcos Liuzzi lo anuló por offside de Bruno Di Martino, quien parecía habilitado.

El 3-0 parcial llegó por un horror defensivo de Sol de América. La defensa calculó mal un despeje, la pelota picó en el área y Martín Peralta cabeceó por encima del arquero Matías Astrada Cantín, quien salió mal y quedó a mitad de camino.

¡Llegó el tercero! El Tucu Peralta convierte su tanto a los 22 minutos del primer tiempoCipolletti 3 - Sol de América 0 @JulioAT / @RondinaMarceloViví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/5PdmgTCFUc — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026

A los 32 minutos, otra vez Peralta, puso el 4-0 con un remate desde afuera del área. Goleada en la cancha y fiesta en las tribunas con un Albinegro que parece haber resuelto el partido en el primer tiempo.

¡APARECIÓ OTRA VEZ EL TUCU! Doblete para Peralta y, a los 33 minutos, Cipo ya golea 4-0 a Sol de América en el partido correspondiente a los cuartos de final (vuelta) del Federal A. @JulioAT / @RondinaMarcelo Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/aUnojYZCMo — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026

Segundo tiempo movido para Cipo

En el arranque del complemento, Peralta sintió una molestia y salió reemplazado. La posible lesión del Tucu es una preocupación pensando en lo que viene. En su lugar ingresó Nahuel Luna.

A los 11 minutos, llegó el descuento de Sol de América. Facundo Mendoza recibió en el vértice del área grande, posicionado para tirar un centro, pero pateó al arco para sorprender a Facundo Crespo, y la clavó en el ángulo. En el movimiento del remate se desgarró y pidió el cambio.

¡GOOOOOOOL DE SOL DE AMÉRICA! Facundo Mendoza marca el tanto para el conjunto de Formosa.Cipolletti 4 - Sol de América 1 @JulioAT / @RondinaMarcelo Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/5OKNSZkfYp — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026

Como en el arranque, después del descuento Cipo salió a buscarlo y encontró rápido el gol. El arquero dudó en un centro y Gonzalo Lucero empujó al gol por el segundo palo: 5-1 a los 15 minutos.

¡APARECIÓ LUCERO! El delantero marcó el quinto para Cipolletti, que golea 5-1 a Sol de América. @JulioAT / @RondinaMarcelo Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/2EHvkVimAh — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026

Apenas unos minutos más tarde, ante un Sol de América jugado en ataque, el Albinegro encontró el sexto. Enzo Vallejos definió un centro atrás con un remate bajo, pegado al palo, para el delirio de los hinchas.

¡LA VISERA ESTÁ QUE ARDE! Llegó el sexto de Cipolletti: Vallejos apareció para poner el 6-1 ante Sol de América.¡Cipo golea y se ilusiona a lo grande! @JulioAT / @RondinaMarcelo Viví lo mejor del ascenso por la pantalla de Fox Sports. https://t.co/v0yAMXS1vv — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 4, 2026

Cipo tenía que ganar y goleó. El Albinegro cumplió su objetivo, pasó a semifinales del Federal A y su gente se fue ilusionada, cantando por el ascenso.

Síntesis:

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Bella, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Sol de América: Matías Astrada Cantín; Ángel López Alba, Facundo Pardo, Marcos Ojeda y Gabriel Brítez; José Romero, Alan Alcaraz, Fabricio Pietkewicz y Sebastián Giménez; Facundo Mendoza y Bruno Di Martino. DT: Ricardo Parola.

Goles: PT: 4´Acevedo (C), 7´ Almirón (C), 22´ y 33´ Peralta (C). ST: 11´Mendoza (SdA), 15´Lucero (C) y 19´ Vallejos (C).

Cancha: La Visera.

Árbitro: Marcos Liuzzi